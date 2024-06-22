تشغيل خزان مياه في «نخلي»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تشغيل خزّان مياه في منطقة نخلي وربطه بشبكة المياه في دبي. وتبلغ سعة الخزان الجديد 120 مليون غالون بكلفة 287.8 مليون درهم، وذلك ضمن جهودها لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، وزيادة السعة التخزينية للمياه في إمارة دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يعد الأمن المائي أولوية وطنية في دولة الإمارات، وتهدف استراتيجية الأمن المائي 2036 إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ، وتعالج تحديات الأمن المائي المستقبلية على المدى الطويل».