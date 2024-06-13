«دانوب العقارية» تتعاون مع «أراضي دبي» لتمكين الوسطاء العقاريين الإماراتيين

أعلنت «شركة دانوب العقارية» عن تعاونها مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، في مبادرتها الرائدة «برنامج دبي للوسيط العقاري». وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود تعزيز انخراط الوسطاء المواطنين الجدد في المجتمع العقاري الحيوي، وترسيخ مبدأ التوطين في هذا القطاع.

تمكين المواطنين

وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: «يمثل التعاون مع (شركة دانوب العقارية) خطوة مهمة لتمكين المواهب الوطنية في قطاع العقارات بشكل مشترك. فمن خلال تقديم مزايا خاصة، فإننا نتطلع إلى استقطاب المزيد من المواطنين للعمل كوسطاء عقاريين، الأمر الذي سيعزز مساهمتهم في هذا القطاع الحيوي، ويدعم رؤية دبي نحو اقتصاد متنوع وشامل للجميع».

من جانبه، أعرب مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة دانوب»، رزوان ساجان، عن فخره بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في هذه المبادرة المهمة. وقال: «تدعم (دانوب العقارية) الوسطاء باعتبارهم حجر الزاوية لنجاحها»، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو تقديم فرص ودعم استثنائيين للوسطاء المواطنين الإماراتيين، ما يعزز التزام الشركة تجاه توطين الوظائف، فضلاً عن أنها تعكس التزامها المستمر بتطوير ونمو قطاع العقارات في إمارة دبي.

وتكشف الشراكة بين «شركة دانوب العقارية» ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن رؤيتهما المشتركة لتعزيز سوق العقارات الرائدة في الإمارة. كما تجسد هذه المبادرة المشتركة علاقة متينة بين الطرفين، وتهدف إلى مساندة المواطنين الإماراتيين الباحثين عن فرص عمل، إضافة إلى توفير امتيازات استثنائية للصفقات العقارية التي يتولاها الوسطاء المحليون.

عروض أساسية

بدوره، شرح المدير العام لـ«مجموعة دانوب»، عادل ساجان، مضمون العروض الأساسية التي تقدمها «دانوب العقارية» لبرنامج التعاون الوطني لدولة الإمارات والتي تتمثل في:

1- عمولة خاصة بنسبة 6% لبيع العقارات للمشترين من المواطنين الإماراتيين.

2- قسائم منزلية بقيمة 10 آلاف درهم من «دانوب» للمشترين من المواطنين الإماراتيين لتأثيث منازلهم.

3- قسائم بقيمة 2000 درهم من «عالم الدانوب الرياضي»، للمحافظة على اللياقة البدنية من خلال مرافق رياضية حديثة.

4 - إعفاء من رسوم الخدمات لدى «دانوب العقارية»، حيث ستعفي الشركة الوحدات السكنية التي يتولى بيعها وسطاء عقاريون من المواطنين الإماراتيين، من رسوم الخدمات لفترة ثلاث سنوات. ومن شأن هذه المبادرة أن تُسهم مباشرةً في تعزيز إمكاناتهم المادية، وتحفيزهم على الترويج بنشاط لعقارات الشركة.

5- الوصول إلى المخزون والدعم، حيث سيتم منح الوسطاء المواطنين الإماراتيين إمكانية الوصول الكاملة إلى مخزون المطور لدى الشركة، لضمان حصولهم على إلمام تام بالوحدات المتوافرة.

6- ستعين الشركة مديري مبيعات من ذوي الخبرة لتقديم الدعم الضروري والتدريب والمساندة للوسطاء في إنجاز صفقات البيع.

7- سيحظى الوسطاء المواطنون الإماراتيون بفرصة حصرية لإقامة عروض منازل مفتوحة في مركز مبيعات «دانوب العقارية» والشقق النموذجية، مما يتيح لهم التواصل المباشر مع المشترين المحتملين.

8- ستولي فرق إدارة علاقات المتعاملين لدى «دانوب العقارية» أهمية قصوى للاستعلامات التي يقدمها الوسطاء المواطنون الإماراتيون، وستعمل على تسريع معالجة جميع الفرص التي يتقدمون بها، بما يضمن تجربة مبيعات سلسة وفاعلة.

المنشآت الصغيرة

وأكدت «دانوب العقارية» أنها تواصل التزامها الراسخ بمواءمة توجهاتها مع مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتعمل بنشاط على الارتقاء بالمواهب المحلية في قطاع العقارات.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة دانوب»، رزوان ساجان: «نحن على ثقة بأن هذا البرنامج التعاوني سيشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة».

وشددت «دانوب العقارية» على أنها لطالما كانت من الفاعلين البارزين في سوق العقارات المزدهر، إذ تتضمن محفظتها حتى الآن 29 مشروعاً. ولفتت إلى أنه تم خلال الشهر الماضي، تسليم مشروع «بيرلز» السكني من «دانوب» في منطقة «الفرجان» قبل انقضاء ستة أشهر على موعده المحدد.

وأوضحت «مجموعة دانوب» أنه وانطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى مساندة الأعمال المحلية، فقد وقّعت حديثاً عقداً مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها مواطنون إماراتيون. وقد سلّطت هذه المبادرة الضوء على التزام دانوب الأشمل بتعزيز المواهب والشركات المحلية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة دبي.

يذكر أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أهّلت بداية الشهر الجاري 166 شاباً وشابة من مواطني دولة الإمارات ضمن «برنامج دبي للوسطاء العقاريين»، الذي يُعتبر من أبرز المبادرات التي تندرج تحت مظلة «أجندة دبي الاجتماعية 33»، حيث يجسّد جهداً استراتيجياً يهدف إلى تهيئة الشباب الإماراتي وتأهيلهم لتولي مهام محورية في قطاع العقارات.