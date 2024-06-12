بدء التداول على 1.4 مليار من أسهم شركة «ألف للتعليم» في سوق أبوظبي اليوم

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول سهم شركة ألف للتعليم القابضة، بعد نجاحها في طرح نحو 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهمها.

وسيتم إدراج السهم ضمن الفئة الأولى في السوق الأول وتحت قطاع التكنولوجيا تحت رمز «AlefEdT»، وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم.

وكانت الشركة قد حددت سعر الطرح النهائي لاكتتاب أسهمها عند الحد الأعلى البالغ 1.35 درهما للسهم، وتمت تغطية اكتتابها العام بـ 39 مرة، وبلغ حجم الطرح تقريباً 1.89 مليار درهم (2.6 مليار دولار).

وتعد الأسهم المطروحة مملوكة لكل من شركة «تيكنوفا للاستثمار» وشركة «كريبتونايت للاستثمار».

وأفادت مجموعة «إي اف چي هيرميس» القابضة، في بيان أنها تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وتعد هذه الصفقة هي أول عملية طرح عام أولي لشركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا الخدمات التعليمية في السوق الإماراتي.

وتنفرد شركة «ألف» بتقديم باقة من البرامج والحلول الرقمية التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد قامت «إي اف چي هيرميس» بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة إي اف چي هيرميس باعتبارها أول صفقة للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفتها المنسق الدولي المشترك، وهي أيضًا الصفقة الأولى من نوعها كأول عملية إدراج لشركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا في الإمارات كطرح عام أولي.

وأضاف جاد أن الإقبال الكبير من المجتمع الاستثماري على هذه الصفقة يبرهن على إمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها شركة «ألف» ومنهجها الابتكاري في تقديم مختلف حلول التعلم الرقمي.

وأكد جاد أن هذه الصفقة تؤكد التزام «إي اف چي هيرميس» المتجدد بالمساهمة في دعم النمو الذي تشهده الإمارات وأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، فضلاً عن دعم أهداف النمو التي يتبناها العملاء، وهو ما يعكس نجاح الشركة في إتمام ستّ صفقات في السوق الإماراتي وعشر صفقات في أسواق دول مجلس التعاون هذا العام وحده.

وتأتي هذه الصفقة امتدادًا لسلسلة الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار السنوات السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام 10 صفقات في أسواق رأس المال في خلال عام 2024 حتى الآن، متضمنة صفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم».

وخلال الفترة الأخيرة قامت الشركة بدور المنسق العالمي المشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص لمجموعة بيوت الاستثمارية (BIG) في بورصة الكويت، كما قامت بدور مدير الطرح لصفقة الطرح العام الثانوي المسوّق بالكامل لشركة ارامكو السعودية في تداول السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المستشار المالي ومدير الطرح وضامن التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» في سوق الأسهم السعودية والتي وصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى 178.3 مرة، كما قامت بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة "فقيه للرعاية الصحية" في سوق الأسهم السعودية والتي وصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى 119 مرة.

وقامت الشركة أيضا بدور المنسق العالمي المشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبر ماركت المتميزة، في سوق دبي المالي، والتي وصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى 64 مرة، بالإضافة إلى صفقة طرح شركة "باركين" في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.