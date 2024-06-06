افتتاح أول محطة ثابتة لرصد جودة الهواء في جبل علي

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إطلاق أول محطة ثابتة لرصد جودة الهواء في منطقة جبل علي، تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، خلال حفل افتتاح المحطة، إن المحطة تم بناؤها على مساحة 16 متراً مربعاً، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو مليوني درهم، وبتصميم متطور يضم 11 جهاز استشعار لقياس 101 نوع من الغازات الملوثة للهواء. وأوضح أنه تم اختيار بناء المحطة في منطقة جبل علي بهدف تحسين جودة الهواء في إمارة دبي بشكل عام، وفي المناطق التي تشرف عليها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشكل خاص، لضمان بيئة أعمال نظيفة وصحية للجميع، من خلال مراقبة جودة الهواء وتقييمها بشكل دائم.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - «تراخيص»، المهندس عبدالله بالهول، أن «افتتاح المحطة يعد خطوة نوعية نحو تعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة والصحة العامة في منطقة جبل علي وإمارة دبي على وجه العموم».

ولفت بالهول إلى أن المحطة الثابتة تأتي بتصميم متطور، وتم بناؤها من هيكل فولاذي بألواح عازلة، ومجهزة بأحدث الأجهزة لتحليل ملوثات الهواء بشكل مستمر.