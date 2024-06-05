بيع أرض في أبراج بحيرات جميرا بقيمة 219.1 مليون درهم

شهدت التصرفات العقارية في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، تسجيل صفقة ضخمة لبيع أرض للغرض التجاري في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 219.1 مليون درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأرض نحو 17.760 ألف قدم مربع، بسعر 12.336 ألف درهم للقدم الواحد.

وشهدت تعاملات اليوم تنفيذ 454 صفقة بقيمة إجمالية 2.23 مليار درهم، وزعت إلى 314 وحدة، و59 مبنى، و 81 قطعة أرض.