بيع أغلى فيلا على الإطلاق في «جميرا باي» بـ175 مليون درهم

كشفت شركة درِفن العقارية، عن تنفيذها صفقة قياسية جديدة، حيث باعت أغلى فيلا على الإطلاق في جزيرة جميرا باي بقيمة 175 مليون درهم.

وذكرت «درفن»، أن هذه الفيلا تقع ضمن مشروع «سي ميرور» وهو مجمّع سكني حصري على الواجهة البحرية يشتمل على تحف معمارية صممها مكتب الهندسة جاكوبسن أركيتتورا.

وأوضحت درفن، أن الفيلا تشغل قطعة أرض مساحتها 15 ألف قدم مربعة، وبمساحة بناء تبلغ 17.500 ألف قدم مربعة، وتضمّ خمس غرف نوم فاخرة، ومسبحاً بطول 25 متراً في الطابق السفلي، وصالة رياضية متطوّرة، وسبا، وساونا، وغرفة بخار.