غريفيث: أداء مطار دبي ينمو بمعدل سريع ونتوقع 91.4 مليون مسافر بنهاية العام

قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن أداء مطار دبي ينمو بمعدل سريع ونتوقع نحو 91.4 مليون مسافر بنهاية العام الحالي، ونحو 100 مليون مسافر بحلول عام 2027.

وأضاف غريفيث في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - على هامش فعاليات اليوم الأخير من الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الذي تستضيفه دبي في الفترة من 2 إلى 4 يونيو -.. " النمو دائماً ضمن أولوياتنا، ونحن على ثقة من أن صلة مطارنا بـ260 مدينة في 104 دولة عبر 90 شركة طيران سوف تستمر في النمو".

وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها لتسهيل وتبسيط حركة المسافرين داخل المطار، أكد غريفيث أن تبني وإدخال تقنيات جديدة أمر مستمر ويسهم في تسريع عملية معالجة إجراءات المسافرين دون الحاجة إلى توسعة البنية التحتية.

وقال " تمكنا من زيادة معدل تدفق الأشخاص عبر مطار دبي الدولي خلال شهر يناير 2024، واستوعبنا نحو 8 ملايين شخص وكان هذا الرقم قياسي، وقد فعلنا ذلك من خلال تسريع الإجراءات، وحصلنا على عملاء سعداء لأنهم يقضون وقتًا أقل في المرور عبر المطار وحصلنا أيضاً على سعة أكبر دون الحاجة لبناء بنية تحتية إضافية تعتبر مكلفة للغاية".

وحول التوقيت المتوقع لبدء انتقال الشركات إلى مطار آل مكتوم، قال " سيستغرق المشروع الذي تبلغ تكلفته 32 مليون دولار حوالي 10 سنوات في المرحلة الأولى للتوسعة، وأعتقد أنه بحلول ذلك الوقت سنشهد انتقال طيران الإمارات وفلاي دبي وشركات الطيران الأخرى إلى المطار الجديد".

وفيما يخص الاجتماع العام السنوي لـ"إياتا"، اعتبره غريفيث، من الأحداث المهمة للغاية في صناعة الطيران، إذ يشكل ملتقى يجمع أصحاب المصلحة في القطاع معاً لمناقشة قضايا الساعة، والتي كان أبرزها بلا شك موضوع التعافي من الجائحة، وكيف أظهرت الصناعة مرونتها بشكل سريع وقدرتها على تجاوز الجائحة.