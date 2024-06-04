«أدنوك للإمداد والخدمات» تستحوذ على «نافيغ 8»

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أمس، عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على شركة «نافيغ 8 توبكو القابضة» التي تعد شركة عالمية لإدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية مع أسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة، حيث تتواجد الشركة في 15 مدينة عبر خمس قارات.

وتسهم هذه الاتفاقية التي تخضع للموافقات التنظيمية المتعارف عليها في تسريع توسّع الشركة عالمياً بما يحقق هدفها في استثمارات النمو الاستراتيجي على المدى المتوسط بعد مضي عام واحد فقط من عملية الإدراج.

وبموجب بنود الاتفاقية ستستحوذ «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80% من ملكية شركة «نافيغ 8» مقابل 3.8 مليارات درهم، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من 1 يناير 2024. وستستحوذ على نسبة 20% المتبقية في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يراوح بين 1.2 و1.7 مليار درهم.

وستكون عملية الاستحواذ ذات قيمة تراكمية فورية تتماشى مع الاستراتيجية التي تعتمدها «أدنوك للإمداد والخدمات» للنمو التحويلي ولتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تحقق أول سنة كاملة من الاستثمار أرباحاً تراكمية بنسبة لا تقل عن 20% من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي «أدنوك للإمداد والخدمات».

وحققت شركة «نافيغ 8» أكثر من 1.5 مليار درهم من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، بما يعادل نسبة 44% من أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الفترة نفسها.

وتهدف عملية الاستحواذ إلى تحقيق وفورات الكلفة بقيمة أكثر من 375 مليون درهم من خلال الاستفادة من قدرات «نافيغ 8» في مجال تجمعات أنشطة الشحن البحري، وتجارة تزويد الوقود، وقدرات الإدارة التقنية.

ويسهم الحضور العالمي لشركة «نافيغ 8» في 15 مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة في تعزيز المكانة العالمية لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وتوسيع قاعدة عملائها المتنامية.

ومن خلال عملية الاستحواذ، تضيف أدنوك للإمداد والخدمات إمكانات وخدمات جديدة تشمل: تجمعات السفن، وإدارة العمليات التجارية، وتجارة وقود الناقلات، والإدارة التقنية، والحلول الرقمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبدالكريم المصعبي: «يُشكل هذا الاستحواذ ذو القيمة التراكمية محطّة مهمة أخرى في مسار تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي للشركة، ويُسهم الاستحواذ على (نافيغ 8)، المتواجدة في 15 مدينة عالمية في توسيع بصمتنا الجغرافية وخدماتنا».