أحمد بن سعيد: تفخر دبي باستضافة الاجتماع العام السنوي الثمانين لـ"إياتا"

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، والمجموعة، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تفخر دبي باستضافة الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والقمة العالمية للنقل الجوي. بدأ اليوم الأول بحفل العشاء الرسمي، حيث رحبنا بأكثر من 1500 ضيف من قادة مجال الطيران العالمي. اتطلع إلى المناقشات الهامة خلال الاجتماعات، والقرارات التي ستحدد الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي في الفترة المقبلة.