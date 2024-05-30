حمدان بن محمد: المغرب يقود الحراك التقني الإفريقي

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ملك المغرب محمد السادس، بانطلاق معرض «جيتكس إفريقيا» للتقنية، مؤكداً سموه أن المملكة المغربية تقود الحراك التقني الإفريقي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع «X» أمس: «تهانينا للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بانطلاق (جيتكس إفريقيا) بالمغرب في عامه الثاني، والذي تضاعف حجمه ليكون أكبر معرض تقني في القارة الإفريقية بمشاركة أكثر من 1400 شركة متخصصة من 130 دولة، وذلك بالتعاون مع (جيتكس دبي)». وأضاف سموه: «القارة الإفريقية تحمل إمكانات تقنية هائلة ومستقبلاً واعداً.. والمملكة المغربية تقود هذا الحراك التقني الإفريقي.. كل التوفيق لهم.. وتعاوننا معهم سيبقى ركناً أساسياً في علاقتنا الأخوية مع الأشقاء».

وكانت «دبي الرقمية» أعلنت عن المشاركة في «معرض جيتكس إفريقيا 2024»، الذي يقام في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة بين 29 و31 مايو الجاري.

وتنظم دبي الرقمية «جناح دبي» في هذا الحدث الذي يضم إضافة إلى «دبي الرقمية» عدداً من الجهات الرائدة في التحول الرقمي هي: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدفاع المدني بدبي، وجمارك دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وموانئ دبي العالمية.

ويشهد الجناح عرض مجموعة من أهم مشروعات ومبادرات دبي في مجال التحول الرقمي، ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الواعد، باعتبارها بوابة للريادة والتميز في هذا المجال.