منصة «موانئ دبي العالمية» تمنح تمويلات تجارية تجاوز مليار درهم خلال عام واحد

قالت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، إنه خلال عام من انطلاق الشراكة بين منصتها للتمويل التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2023، استطاعت «المنصّة» تقديم تمويلات تجارية تزيد قيمتها على مليار درهم، بهدف تعزيز تدفق التجارة الدولية، مشيرة إلى أن «المنصة» واحدة من الحلول المتميزة التي تقدمها المجموعة للمتعاملين حالياً، والتي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الحصول على تمويلات تجارية، لدعم نموّها وزيادة تدفق التجارة.

وذكرت المجموعة، لـ«الإمارات اليوم»، أن 58 ألف متعامل من أنحاء العالم سجلوا في منصتها للتمويل التجاري، مشيرة إلى أن المتعاملين مع المنصة تقدموا بطلبات ائتمان واعتمادات ائتمانية تجاوز قيمتها 950 مليون دولار أميركي (نحو 3.5 مليارات درهم).

منصة تمويل

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المالية في مجموعة موانئ دبي العالمية، سنان أوزجان، إن 58 ألف متعامل من مختلف أنحاء العالم سجلوا في منصتها للتمويل التجاري، لافتاً إلى أن المتعاملين مع المنصة تقدموا بطلبات ائتمان واعتمادات ائتمانية تتجاوز قيمتها 950 مليون دولار (نحو 3.5 مليارات درهم) إلى 27 ممولاً عبر المنصة.

وأضاف أوزجان أن الطلبات شملت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي كانت تواجه تحدّيات طويلة الأمد في الوصول إلى حلول تمويل لازمة لاغتنام فرص التجارة العالمية، وذلك في إطار تقديم حلول تمويلية شاملة ومتكاملة للقطاعات المتخصصة في المنتجات الزراعية والمواد الكيماوية، والسيارات، والإلكترونيات، والأدوية، ومواد البناء.

وأوضح أنه خلال عام من انطلاق الشراكة بين منصة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية، والاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2023، قدمت المنصّة تمويلات تجارية تزيد قيمتها على مليار درهم، بهدف تعزيز تدفق التجارة الدولية، ودعم نمو العمليات التجارية في الإمارات.

«أجندة D33»

وحول دعم المنصّة للجهود التي تبذلها دبي في إطار الأجندة الاقتصادية D33، قال أوزجان: «يتمثل أحد الأهداف الرئيسة لأجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وفي تعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية، كما تشمل الأجندة عدداً من المشروعات التحولية، ويأتي في مقدمة المجموعة الأولى من هذه المشروعات، مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية البالغ 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي، إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل».

وأضاف أوزجان: «تلتزم منصّة تمويل التجارة من موانئ دبي العالمية، تحقيق هذا الهدف، حيث مولت منذ إنشائها بالفعل، صفقات تجارية تتجاوز قيمتها مليار درهم، الأمر الذي يسهم بدعم أهداف (الأجندة)».

وأكد أن المنصة واحدة من الحلول المتميزة التي تقدمها «دي بي ورلد» للمتعاملين حالياً، والتي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويلات تجارية، لدعم نموّها وزيادة تدفق التجارة.

حلول مالية

وتعتمد منصّة التمويل التجاري من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، على التكنولوجيا المالية للجمع بين المستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم، وبين المؤسسات المالية، ومزوّدي حلول التمويل التجاري الآخرين.

وكانت المنصة كشفت أنه لديها القدرة على توفير تمويلات تجارية بقيمة تزيد على مليار دولار سنوياً (3.67 مليارات درهم). ومنذ إطلاقها في يوليو 2021، دخلت المنصّة في شراكة مع العديد من المؤسسات المالية، في وقت يساعد فيه التواصل المكثف لـ«دي بي ورلد» مع الشركات في العالم، وإظهار بيانات حركة التجارة والتحكم في الشحنات، الممولين، على التواصل مع الشركات، وتحديد المخاطر، وبناء الثقة، وتوفير الائتمان. في المقابل، تحصل الشركات على خيارات تمويل ميسورة الكلفة، ومبتكرة، لمساعدتها في تنمية أعمالها.

وحصلت منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على ترخيص الإقراض في يونيو 2022، وتعمل على تقديم الائتمان من خلال حلول رأس المال التشغيلي قصيرة الأجل، مثل تحصيل وخصم الفواتير، وتحصيل وخصم الديون عكسياً، وتمويل الذمم التجارية الدائنة.



