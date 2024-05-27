دليل إرشادي حول ضريبة الشركات للقائمين في المناطق الحرة

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً إرشادياً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وفقاً لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، الذي يمكّن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0% على الدخل المؤهل.

ويوفّر الدليل إرشادات عامة حول تطبيق قانون ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، ويقدم نظرة عامة عن الشروط التي يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفاؤها، حتى يتم اعتباره شخصاً مؤهّلاً قائماً في المنطقة الحرة، وحتى يستطيع الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0%، والأنشطة التي تعتبر مؤهلة، ومستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

كما يقدم الدليل العديد من الأمثلة لدعم الأعمال في فهم كيفية تطبيق العناصر الرئيسة لقانون ضريبة الشركات على الأشخاص القائمين في المناطق الحرة.

ويشمل الدليل توضيحاً لطريقة احتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وتحديد الدخل المؤهل، والدخل الخاضع للضريبة بنسبة 9%، فضلاً عن شروط الاحتفاظ بالوجود الواقعي والكافي للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، ومعايير تحديد المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية، كما يوضح الدليل معاملة الدخل المحقق من العقارات، والدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة، إضافة إلى توضيح تفصيلي للأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة، ومتطلبات الامتثال الضريبي.

وأوضحت الهيئة أنه عندما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، عمله خارج المناطق الحرة، من خلال منشأة دائمة في الدولة أو في دولة أجنبية، فإن الأرباح العائدة إلى هذه المنشأة الدائمة ستخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%.

وأشارت الهيئة في الدليل الإرشادي إلى أن المناطق الحرة تعد جزءاً أساسياً من اقتصاد الدولة، وتلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي في الدولة، وكذلك عالمياً.

ودعت الهيئة جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي وقراءته كاملاً، للوصول إلى فهم شامل للتعريفات والعلاقة بين القواعد المختلفة، مشيرة إلى أن القرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية - بما فيها الدليل الإرشادي الجديد حول الأشخاص القائمين في المناطق الحرة - يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.