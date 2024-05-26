وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة اللوجستية التابعة لموانئ دبي العالمية في جدة بقيمة 250 مليون دولار

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، والهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، اليوم، إطلاق مشروع لبناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي بقيمة تصل إلى 900 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار).

وسيوفر المشروع أحدث مرافق التخزين والتوزيع، إضافة إلى مساهمته في تعزيز قدرات تدفق التجارة في المملكة العربية السعودية والمنطقة على نطاق أوسع.

وستكون المنشأة الجديدة أكبر المناطق اللوجستية المتكاملة في المملكة، على مساحة تصل إلى 415 ألف متر مربع؛ وتضمّ ساحات واسعة مخصّصة للمخازن متعدّدة الأغراض تصل مساحتها إلى 185 ألف متر مربع، إلى جانب 390 ألف منصّة تخزين، لتضمن التدفق السلس لبضائع المتعاملين من جدّة وإليها.

وتأسّس المشروع في عام 2022 في إطار عقد امتياز مدته 30 عاماً، وسيتم تطويره على مرحلتين؛ حيث من المقرر افتتاحه في الربع الثاني من 2025.

وتعدّ هذه المنشأة نموذجاً للابتكار المستدام؛ حيث تتجاوز كونها مجرد مواقع للتخزين. كما سيتمّ تزويد مستودعات التخزين بمحطة للطاقة الشمسية على السطح، قادرة على توليد 20 ميجاوات من الطاقة المتجدّدة، لتكون مثالاً رائداً على التكنولوجيا الصديقة للبيئة والكفاءة اللوجستية.

ويشمل التعاون بين موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للموانئ السعودية إدارة محطة الحاويات الجنوبية بموجب عقد امتياز منفصل مدته 30 عاماً تم توقيعه في العام 2020.

وتشهد هذه المحطة الآن المرحلة النهائية من مشروع تحديث شامل من المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2024، ليحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية.

وفي المجمل، يمثل مشروع موانئ دبي العالمية في المملكة العربية السعودية استثماراً تتجاوز قيمته الإجمالية نحو 4 مليارات ريال سعودي (مليار دولار أمريكي).

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": “ إن استثمارنا في المملكة العربية السعودية يمثل خطوة هامة تتزامن مع ذكرى انطلاق عملياتنا في جدّة منذ ربع قرن من الزمن، وتؤكد على التزامنا الدائم بتسهيل تدفق التجارة في المنطقة والعالم. وبالنسبة لنا، كانت المملكة على الدوام سوقاً رئيسيةً، ليأتي هذا الإنجاز كمرحلة فاصلة على مسار التزامنا الراسخ في هذا المجال".

وأضاف:"ستوفر المنطقة اللوجستية بموقعها الإستراتيجي على طريق الشحن الحيوي بين آسيا وأوروبا، ربطاً عالمياً متعدّد الأنماط، كما ستسهل الوصول إلى أسواق متعاملينا حول العالم، فضلاً عن دعم الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030".

وأوضح سعادة عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية، أن هذه المنطقة سترتبط بمحطة الحاويات الجنوبية لموانئ دبي العالمية بميناء جدة الإسلامي، مما يساعدهم في نمو وزيادة أعداد الحاويات، مؤكداً أن هذه المنطقة تأتي ضمن سعي الهيئة لزيادة أعداد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية بالشراكة مع كبرى الشركات الوطنية والدولية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030".

بدوره، كشف محمد الشيخ، مدير عام، دي بي ورلد المملكة العربية السعودية، ("دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي)، تفاصيل المشروع الشامل خلال حفل الإطلاق، بحضور، سعادة ناصر هويدن ذيبان علي الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، إلى جانب كبار ممثلي الحكومة السعودية وأعضاء فريق القيادة في مجموعة موانئ دبي العالمية.

يذكر أن المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في جدّة تُمثل تطوراً رئيسياً لمشاريع موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي، وستساهم هذه المنشأة الحديثة في تعزيز العمليات اللوجستية لكل من المستوردين والمصدرين، وتوفر منصّة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية.

كما سيستفيد المتعاملون من الخدمات الفعّالة التي تربط عمليات الميناء بأنشطة النقل إلى مخازن المتعاملين أو الشحن إلى الأسواق المجاورة، إضافة إلى مخازن البضائع المجمركة وغير المجمركة، ومستودعات التخزين التي يتمّ التحكم بدرجة حرارتها وفق المعايير العالمية، ومراكز تجميع وتوحيد الشحنات المستوردة وغيرها من خدمات القيمة المضافة.

ويأتي هذا الإنجاز المتميز لمجموعة موانئ دبي العالمية في أعقاب افتتاح مكاتبها للشحن في الدمام وجدّة والرياض، وتوسيع حضورها اللوجستي، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلاسل التوريد الشاملة في المملكة العربية السعودية وخارجها