«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ترفعان شبكة وجهاتهما إلى 280 محطة

أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، مع تشغيل رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية الجديدة في قارات العالم الست، بما في ذلك زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية إلى وجهات أخرى لخدمات الركاب والشحن معاً.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصل إجمالي وجهات الناقلتين حالياً إلى 280 وجهة عالمية، حيث تضم شبكة «طيران الإمارات» 151 وجهة عبر القارات الست، منها 10 مدن يخدمها أسطول الشحن في أكثر من 70 دولة وإقليماً عالمياً، فيما نمت شبكة «فلاي دبي» لتصل إلى 129 وجهة في 58 دولة، منها ما يزيد على 75 وجهة، لم تكن لها سابقاً روابط جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من الإمارة.

«طيران الإمارات»

واستأنفت «طيران الإمارات» خدماتها إلى طوكيو هانيدا، لتمكين عملائها من الوصول إلى مزيد من الوجهات، وخلال السنة المالية 2023-2024 زادت عملياتها إلى 29 وجهة عبر شبكتها، وأطلقت رحلات يومية جديدة إلى مونتريال في كندا.

كما وقّعت «طيران الإمارات» اتفاقيات مشاركة بالرمز واتفاقيات شراكة مع الناقلات الجوية للوصول إلى المزيد من المحطات، ليصل عدد وجهاتها حالياً إلى 151 محطة دولية.

وشغّلت «طيران الإمارات» طائرتها الرائدة «إيرباص A380» ودرجتها الاقتصادية الممتازة إلى مزيد من المدن هذا العام، حيث دخل الخدمة 16 طائرة إضافية، بعد اكتمال تحديثها وتجهيزها بالكامل بأحدث المنتجات المميزة للناقلة، بموجب برنامج الناقلة لتحديث الطائرات الذي تبلغ كلفته ملياري دولار أميركي.

واعتباراً من 31 مارس الماضي، تخدم الناقلة 49 وجهة بطائراتها من طراز «إيرباص A380»، فيما يستمتع العملاء بتجربة الدرجة السياحية الممتازة من وإلى 15 مدينة حول العالم.

وتخطط «طيران الإمارات» لاستئناف خدمة نيجيريا اعتباراً من الأول من أكتوبر، حيث ستسير رحلة يومية بين دبي ولاغوس، ما يوفر مزيداً من الخيارات المتعاملين، ورحلات الربط، من أكبر مدن نيجيريا إلى دبي وعبرها.

وأعلنت «طيران الإمارات» عزمها استئناف خدمتها إلى العاصمة الأسكتلندية، إدنبرة، برحلة يومية اعتباراً من الرابع من نوفمبر المقبل، لتكون الرحلة اليومية الثانية إلى أسكتلندا، مع رحلتها إلى غلاسكو، لتوفر لعملائها 14 رحلة أسبوعية، إلى ومن أسكتلندا.

«فلاي دبي»

ومنذ بداية عام 2024، أطلقت «فلاي دبي» رحلاتها إلى مومباسا في كينيا، ولانكاوي وبينانغ في ماليزيا، إضافة إلى الجوف والبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وتستعد «فلاي دبي» لتوسيع شبكتها في القارة الأوروبية، مع انطلاق عملياتها إلى أربع وجهات جديدة، هي بازل وريغا وتالين وفيلنيوس، في الفترة بين أغسطس وأكتوبر من العام الجاري. ومع إضافة هذه الوجهات، تصبح «فلاي دبي» أول ناقلة وطنية تسيّر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه الوجهات.

ومع إضافة هذه الوجهات الجديدة إلى محطاتها خلال العام الجاري، فإن شبكة «فلاي دبي» في القارة الأوروبية ترتفع إلى 44 وجهة في 21 دولة لتوفر خيارات واسعة للمسافرين من دبي، ليصل إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكتها العالمية إلى 129 وجهة في 58 دولة.

أسطول الطائرات

وبلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول الناقلتين إلى 346 طائرة، منها 260 طائرة في أسطول «طيران الإمارات»، مع متوسط عمر يبلغ 10.1 سنوات، إضافة إلى أسطول حديث وفاعل يتألف من 86 طائرة «بوينغ 737» بالنسبة لشركة «فلاي دبي».