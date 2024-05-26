«الدانوب العقارية» تسلم مشروع «بيرلز» قبل 6 أشهر من الموعد المحدد

حققت شركة الدانوب العقارية، شركة التطوير العقاري الخاصة الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً رائعاً بتسليم مشروعها «بيرلز»، قبل ستة أشهر من الموعد المحدد الذي تم إطلاقه عام 2022.

تبلغ المساحة المبنية 480 ألفاً و179 قدماً مربعة، وتضم 300 وحدة حديثة، عبارة عن استوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، ومنافذ بيع بالتجزئة.

وافتتح مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، معرض البيت المفتوح، برفقة رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، لتسليم الوحدات للمشترين.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، الشركة الأم لشركة الدانوب العقارية: «نحن فخورون بأننا نجحنا في تسليم مشروع آخر قبل الموعد المحدد. تقدر شركة الدانوب العقارية بشدة التزاماتها تجاه المشترين، ويعتبر تسليم مشروع بيرلز بمثابة شهادة على ذلك. لقد قمنا بالفعل بتسليم العديد من المشاريع، ونحن فخورون بالقول إنها تم تسليمها بشكل جيد في الوقت المحدد، إن لم يكن قبل الموعد المحدد».

وأضاف: «تتمتع شركة الدانوب العقارية بالفعل بثقة قوية من السكان والمستثمرين والمستخدمين النهائيين، وقد انعكس ذلك في بيع مشاريعنا بنجاح في وقت قياسي. ونحن نعتقد أن المبادرات الجديدة والسياسات الصديقة للأعمال التي تتبناها الحكومة ستستمر في دعم سوق العقارات المحلية في المستقبل المنظور».

وقد شهدت شركة الدانوب العقارية اهتماماً قوياً جداً من مشاهير بوليوود والتلفزيون الهندي، إذ يتخذ عديدون منهم من دبي موطناً ثانياً لهم، بسبب التزاماتهم المنتظمة في دبي.

وقد شهد مفهوم رضوان ساجان الفريد، المعروف شعبياً باسم رجل دبي 1%، لخطة الدفع بنسبة 1% استجابة هائلة بين مشتري العقارات المحليين والأجانب.

وقد نجح المطور بالفعل في تسليم العديد من المشاريع في دبي، بما في ذلك (جويلز، وويفز، وإلز، ولاونز، وبايز، وميراكلز، وجلامز، وستارز، وجليتز 1، وجليتز 2، وجليتز 3، ودريمز).

وتم إطلاق أحدث مشروع لشركة الدانوب العقارية، دايموندز في قلب دبي، أبراج بحيرات جميرا منذ ثلاثة أسابيع، وهو المشروع الفاخر الثاني لعام 2024. سيضم مشروع «دايموندز»، الصالة الرياضية «Being Strong» الخاصة بنجم بوليوود سلمان خان. وتشتهر شركة الدانوب العقارية بصنع البهجة لعملائها من خلال العديد من الجمعيات واتفاقيات التعاون مثل هذه.

وقال رضوان ساجان: «أمام سوق العقارات في دبي طريق طويل ليقطعه، فهو ميسور الكلفة للغاية وفي الوقت نفسه، يوفر واحداً من أفضل عوائد الاستثمار أيضاً من حيث الإيجارات وزيادة رأس المال. ومع تجاوز عدد السكان العرض في السوق، فإن توقعات سوق العقارات في دبي متفائلة وواعدة للغاية».

وجميع شقق شركة الدانوب العقارية مفروشة بالكامل، وتأتي مع أكثر من 40 مرفقاً ووسائل راحة توفر أسلوب حياة رائعاً، إضافة إلى وسائل الراحة الصحية ونمط الحياة بما في ذلك النادي الصحي وحمامات السباحة ومسار الركض والساحة الرياضية ومساحة العمل ومركز الأعمال، ومكان اجتماع وملعب تنس ومنطقة للشواء ومضمار للركض وأطباء تحت الطلب وغيرها.

وتقدم شركة الدانوب العقارية أيضاً لأصحاب المنازل تأشيرة ذهبية لـ10 سنوات، وفقاً لمعايير الاستثمار، ورهناً بموافقة الحكومة.