شركة "الدانوب" العقارية تسلم مشروع "بيرلز" قبل 6 أشهر من الموعد المحدد

حققت شركة الدانوب العقارية، شركة التطوير العقاري الخاصة الأسرع نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازًا رائعًا بتسليم مشروعها، بيرلز، قبل ستة أشهر من الموعد المحدد، والذي تم إطلاقه عام 2022. تبلغ المساحة المبنية 480,179 قدمًا مربعًا وتضم 300 وحدة حديثة – عبارة عن استوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم - ومنافذ بيع بالتجزئة.

اقتتح سعادة المهندس/ مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، معرض البيت المفتوح، برفقة رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، لتسليم الوحدات للمشترين.قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، الشركة الأم لشركة الدانوب العقارية: "نحن فخورون بأننا نجحنا في تسليم مشروع آخر قبل الموعد المحدد. تقدر شركة الدانوب العقارية بشدة التزاماتها تجاه المشترين، ويعتبر تسليم مشروع بيرلز بمثابة شهادة على ذلك." "لقد قمنا بالفعل بتسليم العديد من المشاريع، ونحن فخورون بالقول إنها تم تسليمها بشكل جيد في الوقت المحدد، إن لم يكن قبل الموعد المحدد".

"تتمتع شركة الدانوب العقارية بالفعل بثقة قوية من السكان والمستثمرين والمستخدمين النهائيين، وقد انعكس ذلك في بيع مشاريعنا بنجاح في وقت قياسي. ونحن نعتقد أن المبادرات الجديدة والسياسات الصديقة للأعمال التي تتبناها الحكومة ستستمر في دعم سوق العقارات المحلية في المستقبل المنظور."

وقد شهدت شركة الدانوب العقارية اهتمامًا قويًا جدًا من مشاهير بوليوود والتليفزيون الهندي الذين يتخذ العديد منهم من دبي موطنًا ثانيًا لهم بسبب التزاماتهم المنتظمة في دبي.

وقد شهد مفهوم رضوان ساجان الفريد، المعروف شعبيًا باسم رجل دبي 1%، لخطة الدفع بنسبة 1% استجابة هائلة بين مشتري العقارات المحليين والأجانب.

وقد نجح المطور بالفعل في تسليم العديد من المشاريع في دبي بما في ذلك جويلز، وويفز، وإلز، ولاونز، وبايز، وميراكلز، وجلامز، وستارز، وجليتز 1، وجليتز 2، وجليتز 3، ودريمز.

تم إطلاق أحدث مشروع لشركة الدانوب العقارية، دايموندز في قلب دبي - أبراج بحيرات جميرا منذ ثلاثة أسابيع، وهو المشروع الفاخر الثاني لعام 2024. سوف يضم مشروع دايموندز الصالة الرياضية “Being Strong” الخاصة بنجم بوليوود سلمان خان. تشتهر شركة الدانوب العقارية بصنع البهجة لعملائها من خلال العديد من الجمعيات واتفاقيات التعاون مثل هذه.

يقوم رضوان ساجان: "أمام سوق العقارات في دبي طريق طويل ليقطعه، فهو ميسور التكلفة للغاية وفي الوقت نفسه، يوفر واحدة من أفضل عوائد الاستثمار أيضًا من حيث الإيجارات وزيادة رأس المال. ومع تجاوز عدد السكان العرض في السوق، فإن توقعات سوق العقارات في دبي متفائلة وواعدة للغاية."

جميع شقق شركة الدانوب العقارية مفروشة بالكامل وتأتي مع أكثر من 40 مرفقًا ووسائل راحة توفر أسلوب حياة رائعًا بالإضافة إلى وسائل الراحة الصحية ونمط الحياة بما في ذلك النادي الصحي وحمامات السباحة ومسار الركض والساحة الرياضية ومساحة العمل ومركز الأعمال، مكان اجتماع وملعب تنس ومنطقة للشواء ومضمار للركض وأطباء تحت الطلب وغيرها.

تقدم شركة الدانوب العقارية أيضًا لأصحاب المنازل تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات - وخاصة لوفقًا لمعايير الاستثمار – رهنًا يموافقة الحكومة.

