استكمال طرح 880 مليون سهم في «أدنوك للحفر» للمؤسسات الاستثمارية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها استكملت طرح 880 مليون سهم مخصصة للمؤسسات الاستثمارية من أسهم «شركة أدنوك للحفر»، التي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «ADNOCDRILL».

ويمثل هذا الطرح نسبة 5.5% من إجمالي أسهم رأس مال «أدنوك للحفر»، وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة إلى نسبة 16.5%.

وشهد الطرح طلباً قوياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، وتم تسعيره بـ3.90 دراهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 70% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.30 درهم للسهم الواحد، وتضمن خصماً بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق في 22 مايو 2024.

ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 28 مايو الجاري، أو في تاريخ قريب منه.

وستواصل «أدنوك» الاحتفاظ بأغلبية أسهمها التي تشكل نسبة 78.5% في الشركة، ووافقت كذلك على عدم بيع مزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها.

وقال رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»، خالد الزعابي: «يعكس الاهتمام القوي بالطرح من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين مسار النمو المتصاعد الذي شهدته (أدنوك للحفر) منذ الاكتتاب العام الأولي، وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة».

وأضاف: «ستستمر (أدنوك) في دعم (أدنوك للحفر) بما يتماشى مع مبادراتها للنمو الاستراتيجي، ودورها كمحفز رئيس وعامل تمكين مهم للتنويع المستمر والتطوير في سوق أبوظبي للأوراق المالية».