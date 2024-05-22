مطار دبي الدولي يحتل المرتبة الأولى في "مؤشر الربط الجوي"

حلّ مطار دبي الدولي في المرتبة الأولى في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفقاً للتقرير الذي أعلنه مجلس المطارات العالمي وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويقيس المؤشر الدولي قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية من خلال الرحلات المباشرة أو غير المباشرة مع الأخذ في الاعتبار جودة الخدمة لكل عملية ربط جوي، مثل اختيار الوجهة، وتكرار الخدمة، وتحويل الرحلات، والسعر، وتجربة السفر بشكل عام.

وبحسب التقرير الذي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه، جاء مطار دبي الدولي في المركز الأول في مؤشر الربط الجوي لعام 2023 على مستوى آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ويليه مطار طوكيو هانيدا، ثم مطار غوانزو.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول التي قامت بتحرير الأجواء في منطقة الشرق الأوسط، حيث حققت نمواً ملحوظاً في مؤشرات الربط الجوي الدولي.

ويتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية مركزاً عالمياً للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة. وتتيح هذه الشبكة الواسعة من الرحلات الجوية تدفقاً هائلاً من المسافرين والبضائع إلى دبي، ما يعزز مكانتها مركزاً للأعمال والتجارة والسياحة.

ويواصل "دبي الدولي" تعزيز مكانته مركزاً عالمياً رائداً للطيران، من خلال توسيع شبكة وجهاته، وتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم.