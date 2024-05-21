«دبي التجاري العالمي»: 18.2 مليار درهم إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات الكبرى في 2023

أكد مركز دبي التجاري العالمي مواصلة مسيرته في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة، واحدة من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال بحلول 2033، مشيراً إلى أن الريادة العالمية للمركز في قطاع الفعاليات تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للنشاط الاقتصادي والابتكار.

وأوضح أن التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2023، يؤكد على الأداء المتميز للمركز، من خلال تحقيق ارتفاع ملحوظ في إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات الكبرى الذي بلغ 18.28 مليار درهم عام 2023، بفضل إقامة 76 معرضاً ومؤتمراً واجتماعاً دولياً من إجمالي 301 فعالية تم تنظيمها واستضافتها خلال 2023.

وبلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 10.53 مليارات درهم، بنسبة 58% من إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات، في وقت أسهمت فيه فعاليات المركز في دعم 69 ألفاً و281 وظيفة، وتحقيق دخل أُسري بنحو 3.36 مليارات درهم للأسر المقيمة في دبي.

واستقطبت الفعاليات الكبرى الـ76 التي استضافها ونظمها مركز دبي التجاري العالمي 1.54 مليون مشارك، 46% منهم زوار دوليون، ما يمثل زيادة بنسبة 53% في المشاركات الدولية.

ابتكار وتطور

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح مركز دبي التجاري العالمي رمزاً للابتكار والتطور الاقتصادي، ونحن نواصل ريادتنا من خلال تصميم أجندة فعاليات متنوعة تشمل جميع القطاعات، لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للنشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف: «تعكس الإحصاءات الواردة في تقرير (تقييم الأثر الاقتصادي لعام 2023)، الدور المحوري لقطاع الفعاليات بقيادة مركز دبي التجاري العالمي، في تعزيز قدرة اقتصاد دبي على النمو، بما يدعم تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام، كما تُسلط الزيادة في المشاركات الدولية، وما لها من أثر كبير على قطاعات مثل السفر والفنادق والتجزئة، الضوء على التزام دبي الثابت بدفع سياحة الأعمال قُدماً».

واختتم المري: «سيواصل المركز التزامه الراسخ برسم معالم مستقبل سياحة الأعمال والتجارة في دبي خلال السنوات المقبلة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار ريادة دبي لقطاع الفعاليات العالمية».

أداء قوي للقطاعات

وأسهمت زياد عدد الفعاليات الكبرى والمشاركات الدولية، في زيادة الإنفاق في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة بصورة كبيرة، وبلغت نسبة الإيرادات المباشرة التي حققتها هذه القطاعات نحو 10.81 مليارات درهم، فيما كانت قطاعات: الفنادق، والسفر الجوي والنقل الداخلي، وتجارة التجزئة، والمطاعم، والترفيه، أكثر خمسة قطاعات مستفيدة من فعاليات المركز بواقع 2.96 مليار درهم لقطاع الفنادق بزيادة 54%، بينما بلغت الإيرادات التي حققها قطاع السفر الجوي والنقل الداخلي 2.64 مليار درهم بزيادة 20%. بدوره، حقق قطاع تجارة التجزئة 1.97 مليار درهم بزيادة 71%، وقطاع المطاعم 1.71 مليار درهم بزيادة 51%، بينما بلغت إيرادات قطاع الترفيه 1.31 مليار درهم بزيادة 27% على أساس سنوي.

القطاعات الأكثر استقطاباً

وكانت قطاعات: الرعاية الصحية والطب والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأغذية والفنادق والضيافة، أكبر ثلاثة قطاعات استقطاباً للمشاركين وتحقيقاً للقيمة المضافة في اقتصاد دبي، إذ أسهمت مجتمعة في تحقيق 59% من القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي بنحو 6.27 مليارات درهم، واستقطبت 49% من المشاركين في الفعاليات الكبرى بإجمالي 747 ألفاً و468 مشاركاً، منهم 430 ألفاً و122 زائراً دولياً بنسبة 60%.

وجذبت فعاليات تكنولوجيا المعلومات 259 ألفاً و837 مشاركاً، وحققت قيمة إجمالية مضافة بلغت 2.22 مليار درهم، في حين شارك في فعاليات الرعاية الصحية والطب والعلوم 261 ألفاً و348 مشاركاً، محققةً قيمة إجمالية مضافة قدرها 2.17 مليار درهم. أما فعاليات الأغذية والفنادق والضيافة فقد استقطبت 226 ألفاً و283 مشاركاً محققة قيمة إجمالية مضافة بنحو 1.87 مليار درهم.

هلال سعيد المري:

(دبي التجاري العالمي) سيواصل التزامه الراسخ برسم معالم مستقبل سياحة الأعمال والتجارة في دبي خلال السنوات المقبلة.

الفعاليات الكبرى.. عائدات مجزية

بلغت نسبة الإنفاق التي حققتها الفعاليات الكبرى (التي تستقطب أكثر من 2000 مشارك) داخل قطاع الفعاليّات نحو 2.33 مليار درهم، ما أسهم في توليد نحو ثمانية أضعاف هذه القيمة في إجمالي الناتج الاقتصادي، وهذا يعني أن كل درهم تم إنفاقه من قبل أحد المنظمين أو المشاركين في فعالية من فعاليات المركز، قام بتوليد ثمانية أضعاف قيمته في اقتصاد دبي الأوسع.

وبلغت العائدات التي حققتها الفعاليات التي ينظّمها المركز مثل «جيتكس غلوبال» و«غلفود» 7.22 مليارات درهم من إجمالي الناتج الاقتصادي، و4.15 مليارات درهم من القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي، بزيادة 53% على عام 2022.

10.3 آلاف درهم متوسط الإنفاق

أكد التقرير أن مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات، مدعومة بأجندة الفعاليات المتكاملة للمركز، لعبت دوراً محورياً في استقطاب أعداد قياسية من مجتمع الأعمال العالمي إلى دبي. ويظهر التأثير الاقتصادي الإيجابي للمشاركة الدولية الكبيرة في قطاع السياحة من خلال زيادة معدلات الإنفاق اليومي في الاقتصاد المحلي، وتسجيل فترات إقامة أطول في الفنادق، ومرافقة أفراد من العائلة للمشاركين في الفعاليات، وقد أسهمت الزيادة البالغة 53% في المشاركة الدولية، في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، إذ بلغ متوسط إنفاق المشاركين الدوليين 10 آلاف و313 درهماً في الفعالية الواحدة، بزيادة أكثر من ستة أضعاف على المشاركين من داخل الدولة.