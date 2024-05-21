178.6 مليار درهم أصول «مجموعة الإمارات» في نهاية مارس 2024

بلغ إجمالي أصول «مجموعة الإمارات» خلال السنة المالية الماضية في نهاية مارس 2024 أكثر من 178.6 مليار درهم مقابل نحو 172 مليار درهم في السنة المالية السابقة، بنسبة نمو 3.8%، وذلك وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن المجموعة، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وبحسب البيانات، فقد وصل إجمالي أصول «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، إلى نحو 164 مليار درهم مقابل 157 مليار درهم في السنة المالية السابقة بنسبة نمو بلغت 4%، فيما بلغت الأصول النقدية في «طيران الإمارات» نحو 43 مليار درهم مقابل 37 ملياراً بنسبة نمو 15%.

بدورها، بلغت أصول «دناتا» نحو 15 مليار درهم مقابل 14.8 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت نحو 1.8%، فيما بلغت الأصول النقدية في «دناتا» نحو أربعة مليارات درهم مقابل خمسة مليارات في السنة السابقة.

وأصدرت «مجموعة الإمارات» تقريرها المالي للسنة المالية «2023-2024»، وأعلنت عن تحقيق مستويات قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات والأرصدة النقدية. وسجّلت كلٌ من «طيران الإمارات» و«دناتا» ارتفاعاً كبيراً في الأرباح والإيرادات، حيث توسّعت عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من المتعاملين على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، تحقيق «مجموعة الإمارات» أرباحاً قياسية بلغت 18.7 مليار درهم بنمو 71% مقارنة بأرباح السنة السابقة البالغة 10.9 مليارات درهم، وبلغت إيرادات المجموعة 137.3 مليار درهم بنمو 15% عن نتائج السنة السابقة، وبلغ إجمالي أرباح المجموعة خلال العامين الماضيين 29.6 مليار درهم، متجاوزة خسائر فترة جائحة «كوفيد-19» البالغة 25.9 مليار درهم خلال الفترة «2020-2022».