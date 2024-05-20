«الشارقة الإسلامي» ينضم إلى «تحالف هايفن»

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، انضمامه إلى تحالف منصة هايفن «haifin»، ليصبح العضو الـ14 فيها. وأوضح المصرف أن خطوته تأتي لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال، ومواصلة خطط التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يتماشى مع الأهداف الرقمية لدولة الإمارات.

وأكد المصرف أهمية التعاون المشترك في مكافحة التحديات من خلال المنصة المدعومة بتقنية «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي من شركة «إي آند المؤسسات»، التابعة لشركة «اتصالات»، والتوسع في تبني الممارسات المبتكرة، والعمل على زيادة مستوى الأمان والشفافية والكفاءة في عملياتها المالية من خلال التحقق من صفقات التمويل التجاري بطريقة متزامنة.