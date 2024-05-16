«طيران الإمارات» تعتزم توظيف 5000 فرد ضمن طاقمها خلال السنة المالية الجارية

أعلنت «طيران الإمارات» عن حاجتها لتعيين مضيفات ومضيفين جويين للعمل ضمن فريقها متعدد الجنسيات، داعية المهتمين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات إلى تسجيل اهتمامهم عبر الإنترنت على موقع «طيران الإمارات» الخاص بالوظائف الشاغرة، وانتظار الدعوة بالبريد الإلكتروني لتحديد مكان وموعد إجراء المقابلات، كاشفة أنها تعتزم توظيف 5000 فرد ضمن الطاقم خلال السنة المالية الجارية.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه ينبغي على الراغبين في بدء مهنة مثيرة للسفر حول العالم، والاستمتاع بعيش حياة أطقم الطائرة في أكبر ناقلة دولية في العالم، التحقق من معايير الأهلية، وتسجيل اهتمامهم عبر تعبئة نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.



واستعرضت «طيران الإمارات»، مجموعة أسباب تحفز على الإنضمام إلى إلى طاقمها، ومنها أن مضيفي ومضيفات الناقلة يسافرون إلى أكثر من 130 وجهةً في قارات العالم الست، من الأميركيتين إلى أستراليا، لافتة إلى أن أفراد فريق «طيران الإمارات» متعدد الثقافات ينحدر من أكثر من 140 جنسية، يعملون معاً كفريق واحد ويكوّنون صداقات تدوم مدى الحياة.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن طاقم الطائرة لديها يتمتع براتب جيد وبدلات عن ساعات الطيران، وأهلية للحصول على حصة من الأرباح، وإجازة سنوية، وتذكرة الإجازة السنوية، إضافة إلى الرعاية الطبية الممتازة، بما في ذلك الأسنان وتأمينات الحياة، والتنقل من العمل وإليه، فضلاً عن خدمات غسيل الملابس المجانية. كما يمكن لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم التمتع بتذاكر سفر مخفضة.

وأشارت كذلك إلى ان طاقمها يقيم في أماكن إقامة مجهزة ومفروشة في دبي، وفي فنادق من فئة أربع وخمس نجوم أثناء أيام التوقف في أنحاء العالم.

وذكرت «طيران الإمارات» أن بطاقة «FACE» المخصصة حصرياً لطاقم الطائرة، و«بطاقة طيران الإمارات البلاتينية» المتاحة لجميع الموظفين، توفران مجموعة من الامتيازات والخصومات الحصرية عبر آلاف العلامات التجارية ومتاجر التجزئة والنوادي والفنادق والمنتجعات، محلياً وعالمياً.

وأكدت «طيران الإمارات» أن المنضمين الجدد لأطقم الضيافة الجوية يخضعون لبرامج تدريبية مكثفة على القيادة، ومهارات إنقاذ الحياة في إجراءات السلامة والطوارئ، والإسعافات الأولية الأساسية، ويتلقون نصائح حول العناية بالبشرة والتغذية والصحة في جلسات الصورة والزي الرسمي، ويتم تدريبهم على أسس الضيافة في «طيران الإمارات» وتقديم الأطعمة والمشروبات على متن الطائرة في التدريب على الضيافة والخدمة.

كما يمكن لأفراد الطاقم الوصول إلى مجموعة من فرص التعلم والتطوير في «كلية الإمارات للتدريب»، وعلى موقع «لينكدإن»، وعلى بوابة مهارات المستقبل الداخلية.

ولفتت إلى أنه في الفترة بين «2023-2024»، تمكّن 18 ألفاً و600 موظف في «مجموعة الإمارات» حول العالم من تطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية، في وقت يمكن فيه للمهتمين ببرامج التعليم العالي والدكتوراه الحصول على درجاتهم العلمية والدكتوراه بسعر مخفض من «جامعة الإمارات للطيران».

وأكدت «طيران الإمارات» أنه مثل جميع الموظفين في «مجموعة الإمارات»، فإنه يتم تكريم أطقم الضيافة الجوية لمساهماتهم المتميزة ولكونهم قدوة ملهمة. ويفخر العديد منهم بحصولهم على جائزة «نجم» وهو أعلى تكريم في «مجموعة الإمارات»، ويحصلون بانتظام على شهادات «نجم»، وجوائز نقدية نظير جهودهم، مشيرة إلى ان «مجموعة الإمارات» منحت في عام (2023-2024) ما مجموعه 21 ألف شهادة «نجم» مع قسائم مكافآت بقيمة مليونب درهم.

يذكر أن أعداد أفراد طاقم الضيافة في «طيران الإمارات» تزيد حالياً على 22 ألفاً، في وقت تعتزم فيه الناقلة توظيف 5000 فرد ضمن الطاقم خلال السنة المالية الجارية.