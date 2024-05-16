برنامج لتطوير المهارات الرقمية

أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «سيسكو»، لتسهيل وصول الموظفين العاملين في المركز إلى أكاديمية «سيسكو» للشبكات، التي توفر واحداً من أقدم برامج التدريب على مهارات العمل في العالم.

وتمهّد مذكرة التفاهم لإطلاق برنامج شامل لتطوير المواهب، يهدف إلى بناء قوة عاملة متمرسة رقمياً في دولة الإمارات. وللمرة الأولى في المنطقة، سيتمكن مجتمع مركز دبي المالي العالمي من الوصول إلى فرص غير مسبوقة، لصقل المهارات في المجالات الأساسية لقطاع الاقتصاد الرقمي، بما فيها الأمن السيبراني، والبرمجة، وعلوم البيانات، والشبكات، والذكاء الاصطناعي.