راتب 20 أسبوع .. مكافأة من "مجموعة الإمارات" لـ 112 ألف موظف

قدمت "مجموعة الإمارات"، مكافأة للعاملين لديها بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي، بحسب وثيقة اطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها.

ووفقاً للوثيقة الوثيقة، تعادل المكافأة راتب 20 أسبوعاً سيستلمها العاملون في المجموعة ضمن جدول الرواتب خلال شهر مايو الجاري.

وارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10% إلى 112406 موظفاً، وهو أكبر حجم لها على الإطلاق، مع استمرار طيران الإمارات ودناتا في زيادة أنشطة التوظيف حول العالم لدعم توسعات عملياتهما وتعزيز قدراتهما المستقبلية.

وأصدرت "مجموعة الإمارات" اليوم تقريرها المالي للسنة المالية 2023/ 2024، وأعلنت عن عامها الأعلى ربحية على الإطلاق بفضل الطلب القوي عبر جميع أعمالها.