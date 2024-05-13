دراسة: الذكاء الاصطناعي يحسّن تجربة التسوّق
كشفت دراسة حديثة لشركة «إس إيه بي إمارسيس» أن 91% من المتسوّقين في دولة الإمارات يرون أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين تجربة تسوّقهم.
وأظهرت الدارسة - التي استطلعت آراء 2000 متعامل و150 متخصصاً في الإمارات - أن 44% من المستهلكين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يساعد في جعل التسوّق أكثر سهولة، كما قال 45% إنه يساعدهم في العثور على منتجات جديدة، فيما يرغب 85% في أن يشهدوا مستويات أعلى من دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «إس إيه بي إمارسيس»، سارة ريتشر: «يحقق الذكاء الاصطناعي عائدات جيدة على الاستثمار، لذلك لا ينبغي على متخصصي التسويق أن يخشوا هذه التقنية، بل أن يستفيدوا منها».
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