دراسة: الذكاء الاصطناعي يحسّن تجربة التسوّق

كشفت دراسة حديثة لشركة «إس إيه بي إمارسيس» أن 91% من المتسوّقين في دولة الإمارات يرون أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين تجربة تسوّقهم.

وأظهرت الدارسة - التي استطلعت آراء 2000 متعامل و150 متخصصاً في الإمارات - أن 44% من المستهلكين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يساعد في جعل التسوّق أكثر سهولة، كما قال 45% إنه يساعدهم في العثور على منتجات جديدة، فيما يرغب 85% في أن يشهدوا مستويات أعلى من دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «إس إيه بي إمارسيس»، سارة ريتشر: «يحقق الذكاء الاصطناعي عائدات جيدة على الاستثمار، لذلك لا ينبغي على متخصصي التسويق أن يخشوا هذه التقنية، بل أن يستفيدوا منها».