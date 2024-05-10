248 مليون دولار الأرباح الربعية لـ«أدنوك للتوزيع»

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع» عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، لتبلغ 248 مليون دولار، ما يؤكد تقدم الشركة نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها الخمسية الجديدة.

وجاء هذا التقدم في أعقاب النمو المستمر الذي شهده قطاعا الوقود والتجزئة لغير الوقود خلال الربع الأول، إذ شهدت هذه الفترة تطوير «أدنوك للتوزيع» للعديد من المبادرات الرئيسة، بما في ذلك تطوير أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن النتائج القوية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام بنمو نسبته 18% في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، تعتبر دليلاً على فعالية الاستراتيجية الخمسية التي أعلنت عنها الشركة أخيراً، والتي تركز على النمو المحلي والحضور الدولي ومواكبة أعمالنا للمستقبل.

وأضاف: «واثقون من وضع قوي لتحقيق أهدافنا التشغيلية بحلول عام 2028، وتوسيع شبكة محطات (أدنوك للتوزيع) إلى 1000 محطة خدمة، وزيادة عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية إلى ما لا يقل عن 500 نقطة شحن سريعة وفائقة السرعة، إلى جانب زيادة معاملات قطاع التجزئة لغير الوقود بنسبة 50%، وعدد متاجر التجزئة بنسبة 25%».

وبلغ صافي الربح 150 مليون دولار، مقابل 146 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. كما شهدت الشركة نمواً قوياً في إجمالي أرباحها لقطاع غير الوقود بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 55 مليون دولار.