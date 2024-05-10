«مالية دبي»: 10 ملايين درهم تبرعات المتعاملين مع حكومة دبي عبر «درهم الأمل»

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن أن مبادرتها «درهم الخير»، التي أطلقتها في عام 2017، أصبح اسمها «درهم الأمل». وكشفت الدائرة أن حجم التبرعات التي جمعتها المبادرة منذ إطلاقها قد وصل إلى نحو 10 ملايين درهم.

وتقوم مبادرة «درهم الأمل» على إتاحة مجال التبرع أمام المتعاملين مع حكومة دبي من خلال بوابة «سداد دبي» للدفع الإلكتروني وتطبيق «دبي الآن». وتتيح المبادرة المجال أمام المتعاملين ممن يسددون رسوم المعاملات الحكومية وغير الحكومية عبر البوابة، للتبرع بمبلغ مالي في نهاية عملية السداد، سواء كانوا يستخدمون تطبيق «دبي الآن» أو المواقع الحكومية وغير الحكومية المعتمدة التي تقودهم للسداد عبر بوابة «سداد دبي».

وبحسب «مالية دبي»، تُجمع مبالغ التبرعات المالية لمصلحة مبادرة «درهم الأمل» من خلال بوابة «سداد دبي» للدفع الإلكتروني وتطبيق «دبي الآن»، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وتُوجّه في عدد من أوجه المساعدات الإنسانية داخل الدولة، إضافة إلى دعم المؤسسات الإغاثية المحلية في مهامها التي تستجيب للأزمات الإنسانية العالمية.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بالإنابة، أحمد علي مفتاح، حرص الدائرة على إثراء دورها في التنمية المجتمعية، انطلاقاً من حسّها القوي تجاه المسؤولية المجتمعية. وقال إن «الدائرة قررت تغيير اسم المبادرة من (درهم الخير) إلى (درهم الأمل)، بعد أن رأت فيها (نافذة أمل) تسهم في تحقيق آمال المحتاجين»، مؤكداً أنها أحدثت منذ إطلاقها أثراً إيجابياً متنامياً.

وأضاف: «بلغ إجمالي ريع (درهم الأمل) نحو 10 ملايين درهم، جاءت حصيلةً لتبرع المتعاملين مع حكومة دبي ضمن أكثر من 540 ألف معاملة حكومية، ونحن حريصون، في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على مواصلة مساعينا الرامية إلى تحقيق الاستدامة في أعمال الخير»، شاكراً المتعاملين مع حكومة دبي ممن يحرصون على تقديم يد العون لإخوانهم المحتاجين من خلال مبادرة العطاء الإنساني هذه التي تنسجم في أهدافها مع المبادرات الخيرية في دبي.

«مالية دبي»:

• مبادرة «درهم الخير» أصبحت «درهم الأمل».