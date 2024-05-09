اتفاقية تتيح لـ «دناتا للسفريات» الترويج لوجهات بريطانيا

أبرمت «دناتا للسفريات» اتفاقية تعاون مع وكالة السياحة الوطنية البريطانية VisitBritain، للترويج لباقات وجهات جديدة، مع تجارب ومسارات موسّعة لجذب المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، لاكتشاف المزيد من الوجهات في بريطانيا في عام 2024.

وأفادت «دناتا للسفريات» بأنه وكجزء من حملتها الجديدة مع الوكالة البريطانية، فإنها تطلق باقات وأسعاراً مخصصة تتضمن المدن والسواحل والريف، ومسارات السفر لوجهات عدة قبل فترة ذروة السفر في الصيف.

وقالت رئيسة قسم البيع بالتجزئة والترفيه في «دناتا للسفريات»، ميرا كيتيت: «تُعدّ المملكة المتحدة واحدة من أكثر الوجهات الدولية شعبية بالنسبة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما خلال أشهر الصيف في عام 2023. وكانت لندن عادة الوجهة المفضلة، لذلك نحن متحمسون لتسليط الضوء على جانب مختلف من المملكة المتحدة مع مسافرينا العام الجاري».

وأضافت: «سيفيد إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، ما يجعل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر سهولة من أي وقت مضى».

بدورها، قالت نائب مدير الشرق الأوسط وآسيا في «VisitBritain»، كارول ماديسون: «تُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي إحدى الأسواق المهمة لزوّار المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن ينفق الزوّار ثلاثة مليارات جنيه إسترليني العام الجاري».

وأضافت: «مع إطلاق تصريح السفر الإلكتروني والقدرة الاستيعابية القوية للناقلات الجوية، أصبح السفر إلى المملكة المتحدة أقل كلفة وأكثر سهولة للزوّار من منطقة الخليج. ومن خلال العمل مع (دناتا للسفريات)، فإننا نسلط الضوء على مجموعة واسعة من التجارب والوجهات التي تنتظر الزوّار من دول مجلس التعاون الخليجي هنا في بريطانيا».