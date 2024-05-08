ارتفاع إيرادات شركة تاكسي دبي بنسبة 16% لتصل إلى 558.4 مليون درهماً

أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 والتي سيشار إليها لاحقاً بالربع الأول من عام 2024 أو الربع.

واستمرت الشركة في تحقيق نمو سريع وقوي في الربع الأول من عام 2024، مع تقديم أداء مالي ممتاز ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها في توسيع أسطولها وزيادة هامش الأرباح. وارتفعت إيراداتها للربع بنسبة 16% لتصل إلى 558.4 مليون درهم، بفضل تحسن الأداء المالي لجميع قطاعاتها.

وحقق قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي نمواً قوياً خلال هذا الربع، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، نتيجة الزيادة في عدد الرحلات، وتطبيق تعرفة جديدة لخدمات التنقل، والذي كان مدعومًا أيضًا بإضافة مركبات أجرة جديدة. وتعتبر خدمة تاكسي المطار مخصصة حصرياً للقادمين إلى مطارات دبي، حيث تقدم خدمات بجودة عالمية مقابل تكلفة معقولة. كما توفر الاتفاقيات الحصرية، التي أبرمتها شركة تاكسي دبي مع العديد من الجهات في المناطق ذات الطلب العالي على خدمات نقل الركاب بمركبات الأجرة في دبي، ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالشركات المشغلة في قطاع النقل بالمدينة. كما شهد قطاع مركبات الليموزين أداءً قويًا مع زيادة في الإيرادات بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق و17% مقارنة بالربع السابق. وأكملت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 12 مليون رحلة خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، حيث حصلت على 94 رخصة جديدة لمركبات الأجرة في مزاد هيئة الطرق والمواصلات الأخير.

وارتفعت إيرادات قطاع الحافلات بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 37 مليون درهم، نتيجة زيادة حجم الأسطول وعقود الخدمة الجديدة. وحقق قطاع درّاجات التوصيل أداءً متميزاً، حيث تضاعفت الإيرادات بأكثر من أربع مرات عن العام الماضي، واستفادت شركة تاكسي دبي من النمو السريع للتجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على خدمات التوصيل عند الطلب.

وساهمت الإيرادات القوية للشركة إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 169.9 مليون درهم، بهامش ربح مميز قدره 30%، وبزيادة وصلت إلى 5 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق. وتواصل شركة تاكسي دبي الاستفادة من حجم أعمالها ومكانتها في السوق لتحقيق كفاءة أفضل في عملياتها وتوظيف أحدث التقنيات المبتكرة لتحقيق المزيد من التقدم والريادة. كما ارتفع صافي الربح في الربع الأول من عام 2024، والذي تأثر بفرض ضريبة الشركات و تكاليف التمويل، بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 108.0 مليون درهم. وبعد استبعاد تأثير الضرائب، ارتفع صافي الربح بنسبة 26%، وبلغ التدفق النقدي الحر خلال الربع الأول 122.7 مليون درهم.

وحافظت تاكسي دبي على ميزانية عمومية جيدة خلال الربع الأول، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.1 ضعفاً مع رصيد نقدي يشمل ودائع الوكالة بقيمة 412.5 مليون درهماً.

وتعليقاً على تلك النتائج المميزة، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "حافظنا على أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، وواصلنا تنفيذ استراتيجتنا التي تركز على خطط النمو، وهو ما ساهم في ارتفاع إيراداتنا بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق، وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40٪. وخلال هذا الربع، أعلنا مضاعفة أسطولنا من مركبات الأجرة الخاصة بمطارات دبي وحصلنا على 94 رخصة مركبة أجرة جديدة في مزاد هيئة الطرق والمواصلات الأخير، ما عزز مكانتنا كأكبر الشركات المشغلة في قطاع مركبات الأجرة في دبي. ونحن ملتزمون بتطوير مشهد التنقل في دبي في ضوء زيادة مساحة المناطق الحضرية في الإمارة، وتقديم حلول تلبي الاحتياجات المتنوعة لسكان دبي، وتطبيق التقنيات الذكية التي تحسّن الكفاءة التشغيلية لأعمالنا وتعزز تجربة النقل وتجعلها أكثر سلاسة وكفاءة".

وأضاف الفلاسي: "نظرتنا للمستقبل تفاؤلية ونابعة من الزيادة المستمرة في عدد سكان الإمارة واقتصاد دبي القوي والمزدهر ومكانتها المميزة كوجهة رائدة للأعمال والترفيه. وفي ضوء خططنا للنمو بشكل أكبر في دبي، نرى فرصاً جذابة ومميزة للتوسع في الإمارات المجاورة".