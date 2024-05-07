أحمد بن سعيد: «سوق السفر العربي» يؤكد مكانة دبي وجهة رئيسة لأنشطة السياحة

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أمس، فعاليات الدورة الــ31 من معرض «سوق السفر العربي»، الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ الحدث، بنحو 2300 عارض، يمثلون 165 دولة.

وأكد سموه خلال الافتتاح أن الإقبال الكبير على حضور نسخة العام الجاري من سوق السفر العربي من جانب القائمين على صناعة السياحة والسفر والضيافة حول العالم، يؤكد مكانة دبي، وجهة رئيسة لأنشطة السياحة والسفر في المنطقة، ويبرز دورها في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة، من خلال جمعها أبرز قادة القطاع على مستوى العالم.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجولة في أروقة المعرض، رافقه خلالها مديرة المعرض في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس، وعدد من المسؤولين وقادة قطاع السفر والسياحة.

وشملت جولة سموه جناح «طيران الإمارات»، حيث قدم نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، لسموه شرحاً عن أحدث المنتجات المتميزة للناقلة، والتي تتضمن مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وتشكل الدورة الحالية من الحدث، النسخة الكبرى من نوعها في تاريخ المعرض منذ إطلاقه في عام 1994، والتي شارك فيها آنذاك 300 عارض، واستقطب 7000 زائر تجاري، حيث أثبت معرض سوق السفر العربي على مر السنوات مكانته كحدث عالمي رائد، يجمع جميع قطاعات السفر والسياحة تحت سقف واحد، فيما من المتوقع أن تستقبل هذه النسخة أكثر من 41 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

وشهد اليوم الأول من الحدث انعقاد 12 جلسة نقاش، وألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام عبدالرحيم كاظم، الكلمة الترحيبية بعنوان «بوابة إلى الرؤى العالمية»، التي تحدد أهداف وخطط دبي السياحية للسنوات المقبلة. كما سيناقش عدد من وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، الاستراتيجيات الرئيسة لدعم وتطوير السياحة في المنطقة، وذلك خلال مؤتمرات القمة في سوق السفر العربي.

وفي سياق المعرض، أبرمت «طيران الإمارات» أربع مذكرات تفاهم في اليوم الأول من فعاليات «سوق السفر العربي 2024»، مع كلٍّ من هيئة السياحة الماليزية، ووكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إضافة إلى المركز الثقافي الصيني. وتؤكد الاتفاقيات التزام الناقلة جذب المزيد من المسافرين عبر شبكتها التي تضم أكثر من 140 وجهة لتجربة المعالم الثقافية والسياحية في كل وجهة، إضافة إلى دعم فرص السفر للشركات الإماراتية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. وستعزز «طيران الإمارات» من تعاونها مع هيئة السياحة الماليزية، لترويج السياحة وتعزيز حركة الزوار إلى ماليزيا عبر شبكة الناقلة العالمية.

وبموجب الاتفاقية الاستراتيجية، سيطلق الجانبان حملات إعلانية وتكتيكية مشتركة، وحيثما أمكن، ستقوم «طيران الإمارات» أيضاً بتنظيم رحلات تعريفية من الأسواق الرئيسة في منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى ماليزيا، لرفع مستوى الوعي، وتحفيز الطلب على السفر.

كما أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية تعاون مع وكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، لتعزيز جاذبية تركيا السياحية في الأسواق الجديدة والحالية.

أما مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فتهدف إلى توفير خدمات السفر بأسعار تفضيلية لموظفي وأعضاء الغرفة، إضافة إلى تزويد أعضاء الغرفة بمزايا إضافية، في إطار برنامج مكافآت الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. فيما ستتيح غرفة أبوظبي لـ«طيران الإمارات» فرص الترويج لمنتجاتها الجديدة وخدماتها وعروضها الخاصة لأعضاء الغرفة خلال بعض فعالياتها الخاصة، إضافة إلى إتاحة مساحة ترويجية وتسويقية عبر مختلف وسائل التواصل الإلكترونية والرقمية.

وأعلنت «طيران الإمارات» كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات، لتطوير حركة السياحة الوافدة إلى الصين من شبكة وجهات الناقلة العالمية، وذلك على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024 في دبي.

ووقعت الاتفاقية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، أو بوكيان.

وستعمل «طيران الإمارات» مع المركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات، على ترويج الصين في الأسواق الرئيسة عبر شبكتها العالمية، بما في ذلك دولة الإمارات وعُمان والبحرين والسعودية والكويت، من خلال حملات إعلانية مشتركة. كما ستستكشف الشراكة أيضاً فرص تنظيم رحلات تعريفية من هذه الأسواق إلى الصين.