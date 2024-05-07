«تعاونية الاتحاد»: تخفيضات حتى 60% على 3000 سلعة

أعلنت «تعاونية الاتحاد» إطلاق عدد من حملات التخفيضات الجديدة، وذلك في جميع فروعها ومراكزها التجارية المنتشرة في دبي، بخصومات تصل نسبتها إلى 60% على 3000 سلعة مختارة، لافتة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن حملات شهر مايو الجاري لإسعاد المستهلكين، وتلبية متطلباتهم، وتوفير منتجات عالية الجودة لهم وبأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

وأكدت «تعاونية الاتحاد» أنها تطلق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي وشهري ضمن مساعيها لطرح عروض تشتمل على خصومات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنها خصصت في مايو الجاري العديد من الحملات المتنوعة والشاملة بنسب تخفيضات متباينة بين 40% و60%، منها «حملة أهلاً بالصيف» التي تتضمن أدوات الشاطئ والألعاب والـ«آيس كريم».

وأوضحت «تعاونية الاتحاد» أن الحملات تشتمل على تخفيض أسعار منتجات وسلع من أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه، والعصائر، والمياه، ومنتجات الألبان، واللحوم، والحلويات، والبهارات والأرز والزيت وغيرها.

ولفتت إلى أن هذه الحملات ستستمر حتى نهاية مايو الجاري، وستكون متوافرة على متجرها الذكي وموقعها الإلكتروني، وذلك ضمن خطة تسويقية مُعدة بعناية تامة حتى تعم الفائدة على الجميع، وبما يصب في مصلحة المستهلك، وضمن مبادراتها السبّاقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية.