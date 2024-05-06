طيران الإمارات تكشف عن أول 9 وجهات لشبكة طائرتها الجديدة A350

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن أول مجموعة من الوجهات التي ستخدمها طائراتها الإيرباص A350 الجديدة التي ستدخل الخدمة في شهر سبتمبر (أيلول) 2024. ومن المتوقع أن تنضم 10 طائرات جديدة من طراز A350 إلى أسطول طيران الإمارات حتى 31 مارس (آذار) 2025، وتعتزم الناقلة نشر هذه الطائرات الجديدة لتخدم 9 وجهات خلال الأشهر المقبلة، وتمنح العملاء أحدث تجارب المقصورة المميزة.

وسوف تكون الطائرات العشر الأولى بتقسيم الدرجات الثلاث، منها 32 مقعداً من الجيل الجديد في درجة الأعمال، و21 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً في الدرجة السياحية، وخصصت طيران الإمارات جميع هذه الطائرات لخدمة الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى ضمن شبكة وجهاتها، والتي ستستهلها برحلة إلى البحرين.

ومع دخول طراز A350 الجديد إلى الخدمة، سوف تمنح طيران الإمارات لعملائها فرصة جديدة لتجربة الدرجة الاقتصادية الممتازة، والجيل الجديد من مقصورة درجة الأعمال لأول مرة، وذلك على الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة غرب آسيا، وأوروبا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "تسهم إضافة طائرة A350 الجديدة إلى أسطول طيران الإمارات في تغيير قواعد اللعبة، حيث ستعزز من كفاءة خدمتنا للنقاط الإقليمية القصيرة ومتوسطة المدى، وستزيد من مرونتنا التشغيلية لوجهات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا وأوروبا".

وأضاف: "تجسد طائرة A350 التزام طيران الإمارات طويل الأمد بالاستثمار في تقديم أفضل تجربة للعملاء في الأجواء، نظراً لما توفره من ميزات، تتضمن أحدث جيل من منتجات المقصورة، مثل الدرجة السياحية الممتازة، وتقنيات الترفيه الجوي المتطورة، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى التي يفضلها العملاء. ومن شأن تحليق الطائرات الجديدة إلى 9 مدن خلال هذه المدة القصيرة أن يمنح عملائنا المزيد من خيارات المقصورة المتميزة عبر مختلف المناطق الجغرافية، ويضمن الحفاظ على قدرتنا التنافسية ومكانتنا الرائدة في الصناعة".

وسوف تشغّل طيران الإمارات الطائرات الجديدة والمزودة بأحدث مقصورات الناقلة إلى الوجهات التالية:

منطقة الشرق الأوسط / دول مجلس التعاون الخليجي

· البحرين: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 839/840" اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول). ومن المقرر أن يرتفع عدد رحلات الطائرة إلى البحرين تدريجياً ليصل رحلاتين، وستبدأ الرحلة الثانية في 1 نوفمبر (تشرين الثاني).

· الكويت: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 853/854" يوم 16 سبتمبر (أيلول).

· مسقط: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 866/867" اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول).

غر ب آسيا

· مومباي: عبر الرحلة "ئي كيه 502/503" اعتباراً من 27 أكتوبر (تشرين الأول).

· أحمد آباد: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 538/539" اعتباراً من 27 أكتوبر(تشرين الأول).

· كولومبو: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 654/655 اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2025.

أوروبا

· ليون: رحلة يومية اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول).

· بولونيا: اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول).

· إدنبرة: ستعود الوجهة إلى شبكة طيران الإمارات اعتباراً من 4 نوفمبر(تشرين الثاني)، بطائرة A350. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً.

وسوف تعلن طيران الإمارات عن المزيد من الوجهات خلال الأشهر المقبلة مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها.

تتوفر الحجوزات وتذاكر رحلات طيران الإمارات إلى وجهات الطائرة A350 اعتباراً من اليوم، عبر الموقع: emirates.com، أو عبر تطبيق طيران الإمارات، أو عن طريق وكلاء السفر.

وتوفر طائرة A350 تجربة استثنائية للمسافرين، حيث تمتاز باحتوائها على المقصورة الأكثر هدوءاً في فئتها، وأسقفها العالية، ومساحة الخزائن الواسعة والإضاءة المحيطية المخصصة والمصممة لتقليل الإرهاق على الرحلات الجوية الطويلة. وسوف تعلن طيران الإمارات عن مزايا مقاعد طائرات A350 وغيرها من تفاصيل المقصورة خلال الأشهر المقبلة.

ووصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات لشراء طراز A350-900 إلى 65 طائرة، وذلك وفق الخطط الرامية إلى دعم النمو المستقبلي للناقلة وكذلك أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لإضافة 400 مدينة إلى خريطة التجارة الخارجية لدبي خلال العقد المقبل.