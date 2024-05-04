"معرفة" تعزز خبرات موظفي كهرباء دبي

تسهم منصة "معرفة" للتعاون، التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي لموظفيها، في تطوير معارف وخبرات وتجارب الموظفين حيث تسمح لهم المنصة الذكية بالتواصل مع زملائهم والتعاون في إنجاز المهام والمشاريع، إضافة إلى طرح الأسئلة والحصول على إجابات عليها من المتخصصين، كما توفر المنصة خاصية المجموعات المهنية المتخصصة للتواصل بين الموظفين الذين يتشاركون نفس الاهتمامات والأهداف، ما يسهم في تطوير خبراتهم ومعارفهم.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان بن حيدر: "بتوجيهات الإدارة العليا، توفر هيئة كهرباء ومياه دبي جميع الإمكانات اللازمة لترسيخ بيئة عمل إبداعية بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. وتقوم منصة (معرفة) بدور فاعل في تعزيز العمل المشترك من خلال تبادل المعارف والخبرات بين فرق العمل وتسهيل الوصول إلى الموارد والمعلومات، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة العمل".

إشادة

أشاد موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي بمنصة "معرفة" للتعاون ودورها في تسهيل تبادل المعارف والخبرات بين الموظفين. وقال المهندس مروان القايدي، تقني هندسة معمارية في قطاع تطوير الأعمال والتميز: "تسلّط منصة معرفة للتعاون الضوء على أهمية تعزيز الروابط القوية بين موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي وتشدد على أن هذا النهج قد أثبت فعاليته في الماضي ويظل له تأثير في الوقت الحاضر، حيث إن الأمر يتعلق بتنمية علاقات ذات مغزى وتنمية شعور قوي بالتماسك بين موظفي الهيئة."

من جهته، قال شارق علي خان، تنفيذي الشؤون الإدارية في قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية: "تسهم منصة "معرفة" للتعاون في تعزيز التواصل السلس والتفاعل الفوري مع الزملاء، ومن خلال المنصة، تمكنت من المشاركة في مناقشات مثمرة، وتبادل الأفكار والمعارف مع فريقي. علاوة على ذلك، أتاح الجانب الاجتماعي للمنصة إنشاء مساحة للتفاعل، مما سمح لي ببناء علاقات أقوى مع زملائي، ومشاركة الرؤى والبقاء على اطلاع دائم بأحدث مستجدات الهيئة. وقد أحدثت هذه المنصة التفاعلية والاجتماعية تأثيراً إيجابياً في بيئة عملي، وهو أمر محفز للغاية."

يشار إلى أنه حتى عام 2023، تم رصد 221 مجالاً تخصصياً يجيده الموظفون، ووصل عدد المواضيع المعرفية التي يجيدها الموظفون إلى 1307 موضوع. والعام الماضي، أسست الهيئة 7 مجموعات مهنية متخصصة وعقدت 34 جلسة شارك فيها نحو 2,700 موظف. وتحرص الهيئة على تكريم الموظفين النشطين والمستخدمين لمنصة "معرفة" بشكل ربع سنوي.