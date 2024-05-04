«الاتحاد للطيران» تتوسّع في اتفاقيات «الإنترلاين»

أطلقت «الاتحاد للطيران» شراكات «إنترلاين» متبادلة مع خمس ناقلات جديدة، ما يوسّع خيارات السفر لضيوفها عبر شبكتها العالمية المتنامية.

وعقدت «الاتحاد للطيران» شراكات مع «كام أير» في أفغانستان، و«سكاي إكسبريس» في اليونان، و«طيران ريكس» في أستراليا، و«جيجو أير» في كوريا، و«طيران مينمار» الدولي.

وبموجب اتفاقية «الإنترلاين»، يحصل عملاء هذه الناقلات على رحلات ربط محسنّة عبر شبكة وجهات الناقلات بشكل متبادل، ما يتيح للضيوف إمكانية حجز رحلاتهم بشكل كامل على تذكرة واحدة، وتخليص إجراءات الأمتعة بسلاسة إلى وجهاتهم النهائية.