«دبي للسلع المتعددة»: 20% نمواً في عدد الشركات المُسجّلة من كوريا الجنوبية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن نمو عدد الشركات الكورية المُسجلة بأكثر من 20% خلال العام الجاري.

وجاء الإعلان عقب زيارة المركز الناجحة إلى العاصمة الكورية، سيؤول، وهي جزء من جولته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة»، التي سلّط خلالها الضوء على المزايا العديدة لممارسة الأعمال التجارية في إمارة دبي، كما عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع شركتي التكنولوجيا العملاقتين «كاكاو» و«نافير».

وأفاد «دبي للسلع المتعددة» بأن هذا النمو جاء تتويجاً لجهوده المبذولة من خلال تكثيف تركيزه على سوق كوريا الجنوبية خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه يدرك أن كوريا الجنوبية تُعدُّ سوقاً استراتيجية بارزة، نظراً لتقدم صناعة التكنولوجيا فيها.

وذكر «دبي للسلع المتعددة» أن الوفد الممثل للمركز عرّف أكثر من 130 من قادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين الكوريين على إمكانات دبي، وآفاق الفرص المتاحة في الإمارة، بما في ذلك سهولة ممارسة الأعمال، والوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم عبر إمارة دبي، ما يُعدُّ فرصة للشركات الكورية التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها دولياً، انطلاقاً من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً نحو 100 شركة مُسجلة من كوريا الجنوبية، ما يمثل نحو نصف الشركات الكورية في الإمارات. وهذا يعكس توجهننا الاستراتيجي على تنمية علاقاتنا التجارية، وتعزيز التجارة والاستثمار مع السوق الكورية». وأضاف: «بفضل العلاقات المتنامية بين كوريا الجنوبية والإمارات، وانطلاقاً من بنيتنا التحتية المتميّزة وشراكاتنا الصناعية وأنظمتنا الداعمة للشركات والأعمال، فنحن واثقون أنه بمقدورنا مواصلة دورنا الريادي في جذب المزيد من الشركات الكورية إلى إمارة دبي عبر قطاعات الجيل الثالث من شبكة الويب (Web3)، والكريبتو، والألعاب».

يذكر أن الجولات الترويجية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة تضطلع بدور أساسي في ترسيخ مكانة دبي وجهةً دوليةً رائدة للأعمال. وتتيح هذه الجولات الترويجية الفرصة أمام المركز، لتسليط الضوء على المقومات الجاذبة التي تتمتع بها دبي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

ويسهم مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية في دبي. وفي عام 2023، حلّت المنطقة الحرة التابعة للمركز في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل المناطق الحرة العالمية من حيث الأداء، إذ استقبلت نحو 2700 شركة جديدة، وهي تضم حالياً أكثر من 24 ألف شركة من مختلف أنحاء العالم.