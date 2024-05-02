"الاستجابة الذكية" تتيح لمتعاملي "كهرباء دبي" تشخيص الأعطال ذاتياً والإبلاغ عنها

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن خدمة "الاستجابة الذكية" التي توفرها عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني، تُمكن المتعاملين من التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى تقليص الوقت اللازم للتعامل مع البلاغات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني.

وفي حال انقطاع التيار الكهربائي داخل المنازل أو المباني، تنصح الهيئة المتعاملين بتحديد المناطق المتأثرة، وتفقد لوحة التوزيع الداخلية. واذا كان أحد القواطع مفصولاً، يمكن الاستعانة بفني مؤهل لمعالجة الخلل الداخلي، أما إن كانت جميع القواطع في وضعية التشغيل، فيمكن الاستعانة بخدمة الاستجابة الذكية في تطبيق الهيئة الذكي واتباع الخطوات الموضحة.

وبالنسبة للمياه، تنصح الهيئة بأن تكون خزانات المياه والتوصيلات الداخلية وفق المواصفات التي حددتها لضمان توافرية إمدادات المياه، مع ضرورة عدم التوصيل المباشر من خط المياه الرئيسي دون توصيلها بخزان المياه، كما يجب أن تكون سعة خزان المياه كافية للتزود بالمياه لمدة 24 ساعة على الأقل، علاوة على صيانة خزانات المياه بانتظام لضمان جودة المياه وتجنب حدوث انسدادات.