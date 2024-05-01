"مطارات دبي" تنصح المسافرين بتخصيص وقت إضافي لإجراءات السفر

قالت مطارات دبي إنه نظراً لتقلبات الطقس المتوقعة ليوم غدٍ، تنصح مطارات دبي المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي بالوصول إلى المطار قبل وقتٍ كافٍ من موعد الرحلة لتجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري، وبالتالي تخصيص وقت إضافي للقيام بإجراءات تسجيل الوصول، والفحص الأمني، والصعود إلى الطائرة.

وأضافت "مطارات دبي": ينصح المسافرين باستخدام التطبيقات الذكية للحصول على تحديثات حول حركة المرور والطرق البديلة، واستخدام مترو دبي للوصول إلى مبنى المسافرين 1 ومبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي، في حال تسنى لهم ذلك.

كما أكدت مطارات دبي، على ضرورة تواصل المسافرين مع شركات الطيران التي يسافرون على متنها للتأكد من حالة رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

وقالت إن سلامة المسافرين أولوية.