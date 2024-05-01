بيان من "طيران الإمارات" بخصوص الظروف الجوية

قالت "طيران الإمارات"، إنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية في دبي يوم 2 مايو الجاري، مشيرة إلى أن المسافرين إلى مطار دبي الدولي قد يواجهون تأخيرات على الطريق.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الشبكي، "نوصي بتخصيص وقت سفر إضافي للوصول إلى المطار واستخدام مترو دبي حيثما أمكن ذلك".

وبينت أنه لتلقي تحديثات وإشعارات الرحلة، يرجى التأكد من تزويد الناقلة بأحدث تفاصيل الاتصال.