التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تناهز 3 تريليونات درهم خلال شهرين

ناهزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS” حاجز 3 تريليونات درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 2.962 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 22 في المائة مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 2.43 تريليون درهم ، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال أول شهرين من العام الجاري، بواقع 1.883 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و1.078 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.. وتوزعت التحويلات بواقع 1.512 تريليون درهم في يناير و1.449 تريليون درهم في فبراير.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS” هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 216.2 مليار درهم، موزعة على 3.8 مليون شيك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.. وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 109.47 مليار درهم لنحو 1.965 مليون شيك في يناير، و106.7 مليار درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وصلت إلى 28.978 مليار درهم، وتضمنت 28.97 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و27.5 ألف درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 32.5 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وشملت 32.539 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و9.842 مليون درهم بالعملات المعدنية.

