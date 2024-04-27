«إيزي ليس» تحقق نمواً في الإيرادات والأرباح خلال الربع الأول

أعلنت شركة «إيزي ليس» العاملة في مجال حلول التنقل المتكامل، التابعة لـ«الشركة العالمية القابضة»، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.

وأظهرت النتائج تسجيل الشركة إيرادات بلغت 97.36 مليون درهم بزيادة 38.6%، مقارنة بالربع الأول من 2023، وأرباح تشغيلية بقيمة 19.55 مليون درهم، أي أكثر من الضعف، مقارنة بـ9.24 ملايين درهم في الفترة ذاتها من 2023.

وارتفع صافي أرباح الشركة، بعد خصم الضرائب إلى 13.01 مليون درهم، بارتفاع ملحوظ عن 5.50 ملايين درهم سجله الربع الأول من 2023.

ووصفت «إيزي ليس» النتائج المالية بأنها ممتازة جسدت الكفاءات التشغيلية المتطورة للشركة ومكانتها في قطاعات التنقل عالية النمو، إذ بلغ إجمالي قيمة أصول الشركة 458.53 مليون درهم حتى 31 مارس 2024، في مؤشر قوي على النمو والتوسع، مقارنة بـ376.21 مليون درهم في مطلع العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»، أحمد السادة: «يعود هذا النمو الكبير في الربع الأول إلى استراتيجية الشركة الطموحة، والسعي الدؤوب لتحقيق التميز التشغيلي»، منوّهاً بدور الاستثمارات وخطط التوسع التي اعتمدتها «إيزي ليس» في العامين الماضيين في تحقيق عائدات مالية كبيرة.