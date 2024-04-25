«الإمارات الإسلامي» يُسجّل 811 مليون درهم أرباحاً في الربع الأول

ارتفعت أرباح «الإمارات الإسلام» إلى مستوى قياسي بلغ 811 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024 بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأفاد المصرف في بيان بأن هذا النجاح المالي المتميز جاء نتيجة النمو القوي بنسبة 19% في إجمالي الدخل، ومدعوماً بارتفاع كل من مصادر الدخل الممول وغير الممول، وهو ما يُعد بمثابة دليل على بيئة الأعمال السليمة والراسخة، وكفاءة الإدارة المالية الإستراتيجية في المصرف. كما تأتي الزيادة الملحوظة في الأرباح التشغيلية بنسبة 28% تأكيداً على الكفاءة التشغيلية للمصرف، وتعكس ايضاً التوقعات الاقتصادية الإيجابية في مشهد الاقتصاد الإقليمي المزدهر.

ووفقاً للنتائج المالية للربع الأول 2024، فقد سجل المصرف أداء تشغيلياً قوياً نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، إذ ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 56% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في وقت أظهرت فيه الأرباح التشغيلية نمواً ملفتاً بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع صافي الربح ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 811 مليون درهم.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8% عن نهاية العام 2023 ليصل إلى 95.0 مليار درهم، كما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 6% عن نهاية العام 2023 لتصل إلى 57.0 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9% عن نهاية العام 2023 لتصل إلى 66.7 مليار درهم، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77% من إجمالي الودائع.

وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 85.5%، وتعكس استمرار السيولة القوية في دولة الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم: «تعكس نتائجنا القوية تركيزنا على تقديم حلول مالية مبتكرة لمتعامينا، مع حرصنا الدائم على تحسين تجربة المتعاملين عموماً والارتقاء بها نحو الأفضل».

وأضاف: «يتوّج (الإمارات الإسلامي) العام الجاري بتحقيق إنجاز مهم، حيث يحتفل بمرور 20 عاماً من التقدم كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات، ما يؤكد مكانتنا كأحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة»، مؤكداً أن المصرف قطع خطوات كبيرة على مدى العقدين الماضيين في مجالات مثل التوطين، والتنوع، والشمول، والاستدامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «لا يزال التزام المصرف بالابتكار والتميز الرقمي ثابتاً، كما يواصل الاستثمار بشكل استراتيجي في التكنولوجيا».

وأضاف: «نحن ملتزمون بترسيخ مكانتنا الريادية في مجال تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكي نتمكن من خدمة وتلبية الطلب المتزايد على الحلول المصرفية الأخلاقية».