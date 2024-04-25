أرباح الربع الأول لـ«الإمارات دبي الوطني» ترتفع 67% إلى 6.7 مليارات درهم

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 67% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قوية بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعة بالنمو الإقليمي، وزيادة حجم المعاملات، وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وتخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم، حيث شهدت قروض الأفراد أقوى أداء لها على الإطلاق في هذا الربع، فيما تم إغلاق صفقات بارزة لقروض الشركات بنجاح في جميع أنحاء المنطقة. كما ارتفع عدد الفروع في السعودية إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 18 فرعاً. وبحسب «الإمارات دبي الوطني»، فقد نمت الودائع بقيمة 26 مليار درهم في الربع الأول، بما في ذلك 21 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، ما رسّخ مكانة البنك الريادية في السوق.

كما تحسنت جودة الائتمان بشكل كبير، وتمكنت المجموعة من عكس مخصصات انخفاض القيمة على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات، ما أتاح للمتعاملين الاستفادة من ظروف الاقتصاد المزدهر. ووفقاً للنتائج المالية للربع الأول من عام 2024، فقد ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 10.7 مليارات درهم، على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدى البنك والنمو القوي في القروض وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.

بدورها، نمت الأصول بنسبة 5% مع تخطي الميزانية العمومية حاجز 900 مليار درهم، في وقت ارتفعت فيه القروض بنسبة 2.3% نتيجة النمو القياسي في تمويلات الأفراد والتي بلغت تسعة مليارات درهم، فيما ارتفع إجمالي قروض الشركات بواقع 24 مليار درهم، على خلفية الإتمام الناجح لصفقات الإقراض البارزة في جميع أنحاء المنطقة وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ لتصل إلى 104 فلوس بعد أن كانت 90 فلساً في الربع الأول من العام 2023.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «ارتفعت أرباح (الإمارات دبي الوطني) بنسبة 67% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة».

وأضاف: «من دواعي فخرنا البالغ أن يحتفل (الإمارات الإسلامي) بمرور 20 عاماً على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأكثر من 650 ألف متعامل في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث حقق أرباحاً قياسية بلغت 811 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024».

وتابع القاسم: «حرصاً منا على دعم (مبادرة دبي للنمو العالمي) التي أطلقتها حكومة دبي، فقد خصصنا 500 مليون درهم من التمويل بأسعار تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها لتمكينها من تحقيق التوسع على نطاق عالمي».