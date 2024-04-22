"مورو" وكاسبرسكي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني

قام مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة "‬مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، و"كاسبرسكي"، مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون في مجالات الأمن السيبراني. وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس أمن المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي، و شركة "مورو"، الدكتور أحمد الكتبي، والرئيس التنفيذي لشركة "كاسبرسكي"، يوجين كاسبرسكي، خلال مؤتمر كاسبرسكي للمناعة السيبرانية 2024.

واختارت شركة "كاسبرسكي"، التعاون مع شركة "مورو" لمكانتها كجهة رائدة في مجالات الأمن السيبراني والخدمات الأمنية المُدارة، ومن خلال الجمع بين خدمات "مورو" المتخصصة وتقنيات "كاسبرسكي" الرائدة، يهدف الطرفان إلى الارتقاء بالأمن السيبراني لدولة الإمارات ويؤكدان التزامهما بتعزيز مرونة الأمن السيبراني في المنطقة.

وتمثل هذه الشراكة بين "كاسبرسكي" و"مورو" نهجاً استباقياً تجاه مواجهة تحديات الأمن السيبراني الناشئة، لاسيما في مجال التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء الصناعية، حيث نشهد ارتفاعاً في التهديدات السيبرانية في السنوات الأخيرة ضمن المشهد الرقمي المتطور.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"مورو"، محمد بن سليمان: «يؤكد هذا التعاون التزامنا بضمان أعلى معايير الأمن السيبراني لعملائنا وأصحاب المؤسسات. ولطالما التزمت شركة مورو بتعزيز الوعي حيال الأمن السيبراني والاستعداد له، وتُعد هذه الشراكة خطوة إيجابية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال يوجين كاسبرسكي: «ستساعد جهودنا المشتركة دولة الإمارات العربية المتحدة على التنقل بثقة عبر مشهد التهديدات المتطور. وعبر الاستفادة من خبرتنا العالمية والتزامنا تجاه التعليم، يضع هذا التعاون معاييراً جديدة للتميز في مجال الأمن السيبراني، بينما يكون بمثابة مثال على الثقة والمصداقية للمؤسسات التي تواجه تحديات العالم الرقمي».