بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك
شركات تطوير عقاري في دبي تعلن توفير خدمات للسكان المتضررين من الحالة الجوية الاستثنائية
في إطار آليات الاستجابة السريعة مع آثار الظروف الجوية الاستثنائية، أعلنت شركات تطوير عقاري في إمارة دبي، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك، التزامها بتقديم خدمات للقاطنين المتضررين.
وتشمل الخدمات توفير سكن وتقديم المواد الغذائية وتوفير خدمات تعقيم ضد الحشرات وتوفير خدمات أمنية للأبنية السكنية والتنسيق من أجل تسهيل إجراءات عودة السكان لوحداتهم العقارية وتوفير خدمات التنظيف الداخلية ومتابعة أي أضرار وقعت ضمن فترة التأمين والمساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية.
وطلبت الشركات وهي، دبي العقارية وإعمار ونخيل ومجموعة دبي للاستثمار والاتحاد العقارية من القاطنين المتضررين التواصل مع الأرقام التالية:
دبي العقارية: 8003822462
إعمار: 80036227
نخيل: 8006254335
مجموعة دبي للاستثمار: 800PID (743)
الاتحاد العقارية: 800332266
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