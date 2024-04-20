مطار دبي الدولي يعيد ربط العالم من جديد

يعود مطار دبي الدولي أكبر محور للنقل الجوي في العالم للعمل بكامل طاقته والجدول المعتاد لرحلاته تدريجياً، وذلك مع إعلان "طيران الإمارات" عودة جميع رحلاتها المنتظمة إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم، السبت 20 أبريل، وتشغيل "فلاي دبي" جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و3 بالمطار.

وقال رئيس "طيران الإمارات"، السير تيم كلارك، إنه اعتباراً من صباح اليوم، السبت 20 أبريل، عادت جميع رحلاتنا المنتظمة إلى وضعها الطبيعي، مشيراً إلى أن الناقلة أعادت حجوزات الركاب الذين كانوا في منطقة الترانزيت بالمطار، وهم الآن في طريقهم إلى وجهاتهم. كما تم تشكيل فريق عمل لفرز وجمع وتسليم نحو 30 ألف قطعة من الأمتعة لأصحابها، موضحاً أنه وفي ضوء هذه الظروف، فإن الانتهاء تماماً من معالجة بعض تداعيات هذه الحالة الاستثنائية سوف يستغرق بضعة أيام.

وأوضح كلارك: كما وفرنا مزيداً من الموارد الإضافية لمساعدة فرقنا في المطار ومراكز الاتصال في إعادة تأكيد الحجوزات، وأطلقنا رحلات إضافية إلى الوجهات التي حددنا فيها أعداداً كبيرة من العملاء المتأثرين.

ويتصل مطار دبي الدولي أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين والثاني من حيث الإجمالي بـ 262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم.

إلى ذلك، قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن الناقلة عادت إلى تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي، مضيفاً: سيستمر تركيز الشركة خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافرينا الذين تأثرت خطط سفرهم.

وتستحوذ "طيران الإمارات"، "وفلاي دبي"، على الجزء الأكبر من العمليات في مطار دبي الدولي، وتأتي هذه التطورات في ظل التحسن الكبير الذي طراً على العمليات التشغيلية خلال الساعات الماضية إثر الظروف الجوية التي شهدتها الدولة.

وقالت مؤسسة مطارات دبي إن الرحلات المغادرة في مطار دبي الدولي تعمل كالمعتاد، مشيرة إلى أن بسبب التحديات التشغيلية، تم تحديد عدد الرحلات القادمة بشكل مؤقت اعتباراً من ظهر يوم الجمعة ولمدة 48 ساعة، على أن تنتهي ظهر يوم الأحد، بحسب الإعلان.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث لوسائل الإعلام، "نشهد تحسناً مضطرداً في حركة المغادرين، ونعمل جاهدين وبشكل مستمر على مساعدة المسافرين المتواجدين في المطار لتسهيل إجراءات سفرهم والتخفيف عليهم".