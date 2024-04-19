مطورون عقاريون يتكفلون بإصلاح المنازل بمجمعاتهم السكنية في دبي

أعلن عدد من المطورين العقاريين في إمارة دبي عن تكفلهم بتغطية جميع تكاليف إصلاح المنازل في مجمّعاتهم السكنية والتي أصابتها أضرار ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام الأخيرة، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل السكان والمستثمرين.

جاء الإعلان عن هذه المبادرات السبّاقة انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لتلك الشركات مع التأكيد على التزامهم تجاه السكان والعملاء.

إعمار العقارية

وتفصيلًا، أعلنت شركة إعمار العقارية، عن مبادرة لترميم جميع المساكن ضمن مجتمعاتها السكنية التي تأثرت بالأحوال الجوية الشديدة الأخيرة في دبي، وذلك دون تحميل السكان أي تكاليف.

وصرح مؤسس إعمار العقارية محمد العبار قائلاً: «ملتزمون تماماً بسلامة جميع سكاننا وأصحاب المصلحة.. وستتولى إعمار إصلاح جميع العقارات ضمن مجمّعاتنا السكنية التي تضررت جرّاء الأمطار الأخيرة على نفقتها الخاصة، لضمان عودة سكاننا إلى حياتهم اليومية بأسرع وقت ممكن وبأمان».

وأضاف العبّار: «تتعهد إعمار بتقديم كلّ الدعم الممكن في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إصلاح منازل عملائنا بالكامل».

وبموجب المبادرة، ستقوم شركة إعمار العقارية بتغطية جميع تكاليف إصلاح المنازل في مجمّعاتهاوالتي أصابتها أضرار ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام الأخيرة، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل السكّان والمستثمرين.

وتقوم فرق إعمار المتخصّصة بالتنسيق بالفعل مع السلطات المحلية وبدأت في تقييم وترميم الممتلكات المتضررة. علماً أن هذه الخدمة متاحة لجميع المنازل، سواء القديمة أو الجديدة، والتي أبلغت في الأيام القليلة الماضية عن أضرار مباشرة نتيجة هطول الأمطار من خلال التسجيل في مركز خدمة العملاء في إعمار.

داماك

أعلنت داماك العقارية، عن عدم تسجيل أي أضرار جسيمة عقب الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة معربة عن امتنانها العميق للجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية لتقديم الدعم الميداني لها، للتعامل بنجاح مع هذه الأحوال المناخية، مما مكنها من معالجة جميع المشاكل وتجنب وقوع أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو بشرية، وضمان استمرار الخدمات الرئيسية لجميع السكان في مختلف مجتمعاتها السكنية ومشاريعها التي تضم نحو 45 ألف وحدة سكنية.



ونتيجةً للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الشركة بالتعاون مع شركائها وأصحاب المصلحة والمقاولين، بما فيها وضع فرق العمل جميعها في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة.

في هذا الصدد، قال المدير العام المشاريع في داماك، محمد الطاحينة، «نسجل أي أضرار جسيمة أو حوادث كبيرة في مختلف المواقع.. والشكر الأكبر أيضاً لأبطال شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي والدفاع المدني والجهات الرسمية الأخرى التي قدمت لنا كافة أشكال الدعم الميداني، وذللت كافة المعوقات والصعوبات التي واجهتنا أثناء العاصفة الجوية».

ماج العقارية

كما أعلنت ماج للتطوير العقاري عن حرصها الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والعون للمقيمين في مجتمعاتها السكنية جراء هذه الظروف.



ومن أجل ذلك، ستقوم ماج بتحمّل كافة التكاليف المترتبة على ذلك، بهدف استعادة الحياة الطبيعية لسكان مجتمعاتها، وضمان الاستعداد الكامل تحسباً لأي ظروف مشابهة في المستقبل.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري طلال موفق القداح: «ندرك التحديات التي يواجهها المقيمون في مشاريعنا ومجتمعاتنا السكنية نتيجة للأحوال الجوية التي مرّت بها دبي والإمارات، ومن هذا المنطلق نحن ملتزمون بتقديم كل ما من شأنه أن يُسهم في الحدّ من الآثار التي تسبّب بها المنخفض، حيث أوعزنا إلى فرق العمل لدينا للعمل بكامل طاقتها لصيانة وإعادة ترميم كافة المرافق التي تضررت. كما نثمّن المرونة والتعاون التي تحلّى بها السكان في هذه الأوقات، إلى جانب التدابير الاستباقية واللاحقة التي اتخذتها الحكومة والتي تؤكّد حجم التماسك الذي يتميّز به المجتمع».