"فلاي دبي" تلغي رحلاتها الى إيران اليوم الجمعة

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن رحلة الناقلة FZ 1929 من دبي إلى طهران في 19 أبريل عادت إلى دبي نظرا للإغلاق المؤقت لمطار طهران الدولي.

وأضاف المتحدث في بيان: تماشيا مع التنبيه الصادر تم الغاء رحلاتنا إلى ايران اليوم. مشيرا إلى أن سلامة مسافرينا وطواقمنا اولوية قصوى لنا.

وتابع: نحن نراقب الوضع عن كثب وسنقوم بتغييرات في مسارات الرحلات بالتنسيق مع الجهات المعنية. وسنقوم بتزويد اي تحديثات عند توفرها.