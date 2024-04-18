«فلاي دبي» تعدل جدول رحلاتها ليوم 19 أبريل

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن تعديل جدول رحلاتها ليوم غد (19 أبريل) وتم إلغاء بعض الرحلات.

وقال متحدث باسم الشركة «ننصح الركاب بالتحقق من حالة رحلتهم قبل ذهابهم إلى المطار، ونعمل جاهدين لتقليل أي تأثير لخطط سفر ركابنا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار».

وأوضحت الشركة أن رحلاتها التشغيلية لا تزال تعاني من بعض التأخير، منوهة إلى ضرورة التحقق من حالة الرحلة على موقع الشركة قبل الانطلاق إلى المطار.

وأشارت إلى أنه تم إعلام المسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد كامل قيمة التذاكر.

كما نصحت الشركة المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل السفر بالتواصل مع وكيل السفر مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذكرة أو إعادة الحجز.

وأفادت بأنه لن يتم قبول المسافرين الذين لديهم رحلات متابعة للسفر من نقطة وجهتهم حتى إشعار آخر.

ونصحت الناقلة مجددا بإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل التوجه إلى المطار، ومنح وقت إضافي كبير للرحلة إلى المطار والتخطيط للمسار بعناية.

وأوضحت أن المطار سيكون مزدحما للغاية، لذا يرجى الوصول مبكرا قبل الرحلة.