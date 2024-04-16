«الاستثمار النظيف» يتصدر أجندة «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024»

تستضيف شركة «مصدر» الدورة الـ16 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من 16 إلى 18 أبريل الجاري، وتأتي استكمالاً للالتزام الراسخ لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، بتقديم ما يزيد على 85 مليار دولار أميركي لتمويل العمل المناخي، من خلال توفير منصة تجمع بين قادة القطاع وصنّاع السياسات وحاضنات الأعمال الاستثمارية والشركاء من الشركات الكبيرة والناشئة عالمية المستوى، بهدف تسريع الجهود لبناء مستقبل متطور، كما هو وارد في مختلف اتفاقيات المؤتمر.

ويشارك في القمة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتهدف إلى دفع ودعم طاقة المستقبل، وكفاءة استخدام الطاقة، والتقنيات النظيفة، وتعنى بحلول وابتكارات وسياسات ورؤى الطاقة المتجددة والمتطورة.

وينعقد على هامش القمة أيضاً معرض ومؤتمر «إيكوويست»، الذي تنظمه مجموعة تدوير وقمة الهيدروجين، فضلاً عن منصة الابتكار ومنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، وكذلك منصة شباب من أجل الاستدامة.

يذكر أن القمة السابقة سجلت أرقاماً قياسية، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة من قبل الحضور والمشاركين والجهات العارضة، وتجمع مجموعة من المشترين والممثلين وخبراء الطاقة في سياق السعر العالمي، لتحقيق أهداف طموحة لعام 2030 على مستوى دولة الإمارات والمنطقة والعالم.