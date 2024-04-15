حمدان بن محمد: دبي مطار العالم ووجهته

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي. وبحسب التقرير السنوي لـ«مجلس المطارات العالمي»، فقد قفز «دبي الدولي» في عام 2023 إلى المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين «الدوليين والمحليين» معاً، للمرة الأولى في تاريخه.

مطار العالم

وفي تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وللمرة الأولى في تاريخه، أصبح مطار دبي الدولي الثاني عالمياً في إجمالي عدد المسافرين، وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مجلس المطارات العالمي في 2023، متقدماً من المركز الخامس عالمياً في 2022».

وأضاف سموّه: «إنجاز جديد يضاف إلى سجل المطار الذي يتربع على قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في حركة السفر الدولية.. اليوم نبدأ فصلاً جديداً في مسيرة ريادة دبي عنوانها دبي مطار العالم ووجهته».

تصنيف المطارات

وفي أحدث تصنيف لمجلس المطارات العالمي، بحسب أعداد المسافرين الدوليين لعام 2023، استقبل مطار دبي الدولي نحو 87 مليون مسافر، بفضل موقعه كأكبر مركز للربط الدولي في العالم. وجاء «مطار لندن هيثرو» في المركز الثاني بنحو 74.9 مليون مسافر ونمو نسبته 28.6%، ثم أمستردام بنحو 61.88 مليون مسافر ونمو 17.9%، يليه باريس شارل ديغول بنحو 61.4 مليون مسافر ونمو 18.6%، ثم سنغافورة بنحو 58.4 مليون مسافر ونمو 83.1%.

وللمرة الأولى في تاريخه، صعد مطار دبي الدولي في عام 2023 إلى المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين «الدوليين والمحليين» معاً، وذلك من المركز الخامس في عام 2022، والمركز الرابع في عام 2019.

وحافظ «مطار أتلانتا الأميركي» على الصدارة مسجلاً نحو 104.6 ملايين مسافر بنمو نسبته 11.7%، يليه «دبي الدولي» في المركز الثاني مسجلاً 86.99 مليون مسافر بنمو 31.7%، ثم «مطار دالاس فورت نورث» الذي سجل 81.75 مليون مسافر، يليه «مطار لندن هيثرو» في المركز الرابع بنحو 79.18 مليون مسافر ونمو 28.5%، بينما جاء «مطار طوكيو» في المركز الخامس بعد أن سجل 78.7 مليون مسافر بنمو نسبته 55.1%.

أهم مطار دولي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «يسعدنا الإعلان عن احتفاظ مطار دبي الدولي بمكانته كأهم مطار دولي في العالم للعام العاشر على التوالي».

وأضاف: «يُجسّد هذا الإنجاز مسيرة حافلة بالإنجازات على مدار عقد من الزمن، بدءاً من استقبالنا للمسافر رقم مليار، وصولاً إلى افتتاح صالات ومرافق حديثة، وتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية بالتعاون مع شركات طيران رائدة، بينما نسعى جاهدين لتقديم تجربة استثنائية لجميع ضيوفنا المسافرين».

وتابع غريفيث: «التزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي مكّننا من ترسيخ معايير جديدة في قطاع الطيران، ليحافظ مطار دبي الدولي على مكانته الرائدة في قطاع الطيران العالمي. لا شكّ أنّ هذا الإنجاز يُجسّد روح دبي، حيث يعود الفضل فيه إلى الجهود المشتركة لجميع شركاء الخدمة داخل مجتمع المطار، فضلاً عن قطاعات الطيران والسفر والسياحة على نطاق أوسع».

وأضاف: «عملنا معاً كفريق واحد لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رئيسة، نقدم من خلالها تجارب سفر لا مثيل لها تُضاهي تطلعات المسافرين حول العالم، ونتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وعزيمة، ونؤكّد التزامنا بالحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي الريادية خلال العقد المقبل وما بعده، من خلال التعاون المستمر والابتكار الدؤوب». وتابع: «نسعى جاهدين لتشكيل مستقبل قطاع الطيران العالمي، ونُؤكّد أن مطار دبي الدولي سيظل رمزاً للتميز في جميع جوانب رحلة المسافر، مُقدّماً تجربة سلسة لا مثيل لها تُلبي تطلعات الجميع». من جانبه، قال المدير العام لمجلس المطارات العالمي، لويس فيليبي دي أوليفيرا: «لاتزال مطارات الولايات المتحدة تهيمن على أكثر 10 مطارات ازدحاماً بالركاب، لا سيما (مطار هارتسفيلد ـ جاكسون أتلانتا الدولي) الذي يحتفظ بالمركز الأول».

وأضاف: «قفز مطار دبي الدولي إلى المرتبة الثانية، للمرة الأولى، في حين شهد (مطار طوكيو هانيدا الدولي) صعوداً ملحوظاً من المركز الـ16 في عام 2022 إلى المركز الخامس في عام 2023».

عام استثنائي

وشهد مطار دبي الدولي خلال 2023 عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، باستقبال 87 مليون مسافر خلال العام الماضي، متجاوزاً التوقعات السنوية، ومستويات حركة المسافرين لما قبل جائحة «كوفيد-19» العالمية. ويُمثّل هذا الأداء المتميز إنجازاً تاريخياً يُسجل أسرع تعافٍ لمطار رئيس على مستوى العالم، ويأتي تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة ويرسّخ موقع «دبي الدولي»، محوراً رئيساً لحركة المسافرين الدولية. وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني من عام 2023، الذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر، فيما وصل عدد المسافرين في الربع الأخير إلى 22.4 مليون مسافر، وبنمو قدره 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وكان الربع الثالث من عام 2023 الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019، فيما كان ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 ملايين مسافر، وأغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي كاملاً بعد أن سجل 7.9 ملايين مسافر.

يُذكر أن مطار دبي الدولي يتصل بـ262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول.

ولي عهد دبي:

• نبدأ فصلاً جديداً في مسيرة ريادة دبي بإنجاز جديد يضاف إلى سجل مطار دبي الدولي الذي يتربع على قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في حركة السفر الدولية.